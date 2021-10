WhatsApp te permite unirte a videollamadas aunque ya hayan empezado

En esta época en la que muchos no podemos vernos en persona, no hay nada mejor que reunirse con los amigos y la familia en una llamada grupal. Y no hay nada peor que darte cuenta de que te has perdido un momento especial.

Las llamadas grupales son cada vez más populares, así que hemos estado trabajando para mejorar la experiencia de nuestros usuarios, manteniendo siempre la seguridad y privacidad del cifrado de extremo a extremo.

WhatsApp presenta una nueva función que permite que te unas a una llamada grupal, incluso si ya ha comenzado. La posibilidad de unirte luego a una llamada te quita la presión de tener que responder la llamada grupal apenas comienza. Además, hace que las llamadas grupales en WhatsApp sean espontáneas y sencillas como una conversación en persona.

Con esta nueva función, si alguien no atiende la llamada cuando suena el teléfono, puede unirse igual más tarde. Además, mientras la llamada siga en curso, puedes salir y volver a entrar cuando quieras.

También han creado una pantalla que tiene información sobre la llamada: muestra quién está ya en la llamada y quién fue invitado a participar, pero no se ha unido todavía. Y, aunque hagas clic en "Ignorar", puedes unirte más tarde desde la pestaña de llamadas en WhatsApp.

La función de llamadas con opción de unirse está disponible a partir de hoy. Esperamos que todos aprovechen al máximo esta nueva experiencia.

Puedes obtener más información sobre cómo usarla aquí.