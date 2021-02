WhatsApp borrará tu cuenta al utilizar estas aplicaciones

La app de mensajeria WhatsApp basandose en sus condiciones de uso ,han comunicado que comenzará a suspender las cuentas de aquellos clientes que utilicen aplicaciones alternativas no oficiales de su servicio.

Usuarios de WhatsApp han recibido un mensaje dentro de la aplicación comunicandoles que su cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” debido a la utilización de aplicaciones no oficiales y no autorizadas como WhastApp Plus o GB WhatsApp apps que están mencionadas en el comunicado de la empresa de propiedad de Facebook. Además de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente si no comienzas a utilizar WhatsApp, tu cuenta puede ser suspendida permanentemente advierten desde la compañia.

«Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad», destacan desde WhatsApp