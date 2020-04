60 voluntarios de Protección Civil concentran su labor en la lucha contra la COVID-19

El Ayuntamiento de Ferrol, a través de la concejalía de Seguridad, de la que es titular Germán Costoya, gestiona las labores que desempeña la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol, un dispositivo que actualmente cuenta con un total de 60 efectivos de entre 17 a 54 años de edad.

Además de continuar con sus tareas habituales como servicio de emergencias, la agrupación asumió a consecuencia del confinamiento tras decretar el Gobierno central el estado de alarma, otras muchas funciones centradas en la protección, atención y acompañamiento de la ciudadanía una vez había estallado la crisis sanitaria por la Covid-19.

Para llevarlo a cabo en las mejores condiciones, desde el departamento de Seguridad del Ayuntamiento se reestructuraron los turnos con el fin de evitar posibles contagios entre su personal. De este modo, actualmente están operativos ocho voluntarios por la mañana y otros ocho por la tarde.

PROFESIONALES DE DIFERENTES ÁREAS

El personal de Protección Civil, cuya única motivación es la gratificación de poder ayudar a los demás, cuenta con profesionales de diversos campos. Entre ellos hay técnicos de emergencias sanitarias, farmacéuticos, mecánicos, dependientes, monitores de gimnasia y estudiantes, entre otros perfiles.

Los beneficiarios de la Cocina Económica de Ferrol reciben sus bolsas de comida en la Plaza de España

DESINFECCIÓN

La situación de estado de alarma por la propagación del Covid-19 provoca que los voluntarios tengan que desempeñar sus nuevas funciones siguiendo un estricto protocolo de actuación diseñado por el departamento de Seguridad del Ayuntamiento.

El uso de EPIs (equipo de protección individual) y la desinfección de todo el material que utilizan, incluidos los vehículos, forma parte de su día a día.

Entre sus nuevas tareas está la de realizar, a través de la campaña municipal “Si no puedes, vamos nosotros”, la compra de alimentos y medicamentos a las personas que por encontrarse en aislamiento sanitario o por tener movilidad reducida no pueden salir de casa y no tienen familiares que puedan realizar estas funciones. También se encargan de la recogida de alimentos donados por las personas que, aprovechando que acuden a su supermercado habitual, adquieren productos que el Ayuntamiento de Ferrol entrega al Banco de Alimentos Rías Altas.

TIEMPOS PARA ESCUCHAR

Además de desarrollar importantes campañas de ayuda a los más vulnerables en estos momentos excepcionales, desde la presidencia de la agrupación aseguran que también son reclamados para escuchar, sobre todo la personas mayores. Entre las llamadas que a diario recibe y realiza el personal de Protección Civil, las hay que son para escuchar cómo se encuentran algunos vecinos de más edad, para pedir el desbloqueo de un móvil o el arreglo de algún electrodoméstico. Son tareas, explica la agrupación, que antes del confinamiento podían realizar familiares o amigos y que ahora realizan los voluntarios.

SEGUNDA BASE PROVISIONAL

La agrupación dispone de su central de coordinación en el parque de Reina Sofía y la concejalía de Seguridad del Ayuntamiento estableció una segunda base con carácter provisional en el antiguo Hospicio, donde se está recopilando todo el material de protección individual que desde hace días donan distintas entidades de la ciudad.

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, quiso resaltar la “extraordinaria muestra de implicación total de todos y cada uno de los voluntarios que integran la agrupación de Protección Civil de Ferrol” en medio de una situación excepcional. Señaló que “todos los ferrolanos estamos muyagradecidos”. Por su parte, el concejal Germán Costoya apuntó sentirse “muy orgulloso” de todos los servicios de seguridad del Ayuntamiento, que “están demostrando una absoluta entrega en la lucha contra la Covid-19”