Vícto Ledo (CCOO) asegura que el Centro de Excelencia del Sector Naval se hará en Ferrol "si o si"

El secretario xeral de Industria de CCOO en Galicia, Víctor Ledo, ha asegurado que “ese Centro de Excelencia del Sector Naval (CESNA) que quiere implantar Siemens en Santiago, Siemens en sus oficinas podrá hacer lo que quiera, pero lo que esté relacionado con la construcción del sector naval y vinculado a un contrato con Navantia va a tener que ser en Ferro si o si”.

Así de rotundo se ha manifestado el representante sindical en una rueda prensa ofrecida en la mañana de este miércoles en la sede de este sindicato en Ferrol y en donde Ledo ha querido dejar muy clara la posición de esta organización con respecto al acuerdo al que han llegado la empresa naval publica y la multinacional alemana para desarrollar este centro en Santiago de Compostela, en una comparecencia en la que ha estado acompañado por Nuria Fernández, secretaria xeral de CCOO Industria en la comarca de Ferrol, los responsables de las secciones sindicales de este sindicato en los astilleros de Ferrol y Fene, además del responsable CCOO en la zona de As Pontes de García Rodríguez.

MOVILIZACIÓN

En esta comparecencia Ledo ha denunciado el proceso de “desindustrialización que está sufriendo nuestra comarca”, citando el caso de la central térmica de Endesa en As Pontes de García Rodriguez, Siemes-Gamesa en As Somozas o el sector naval en la ría de Ferrol, de lo que ha culpado en parte a las “decisiones políticas”, en donde ha incidido en que “la transición energética y la digitalización, en el caso de Navantia, nos están afectando”.

Así, ha destacado que para el próximo 28 de noviembre está convocada una movilización comarcal, que partirá a las 20.00 horas desde la plaza de España de Ferrol, “para pedir soluciones”.

Desde CCOO han querido dar a conocer algunas de sus propuestas, como el sector eólico, tanto en tierra como offshore, “con la creación de un centro tecnológico de energías renovables en Ferrolterra, algo que parece que está de moda, pero no se materializa” y que bajo su punto de vista podría suponer el minimizar “esa transición ecológica injusta y abrupta en donde todavía no sabemos lo que va a pasar en unos meses”.

ENDESA

En cuanto a la decisión de Endesa de minimizar la producción de energía eléctrica desde su central térmica de As Pontes, Ledo ha trasladado que “esto no se puede consentir por ninguna de las administraciones, ya que no puede anunciar una discontinuidad por una decisión de tipo económico, porque se adoptó a los acuerdos de la Unión Europea y por ello no tiene que cerrar, sino que lo quiere hacer ahora, el cierre, por temas económicos” y por ello “exigimos que Endesa no deje de producir energía, tal y como tenía comprometido, hasta el año 2035, para hacer una transición justa, y ganar tiempo para poner en marcha los proyectos de energía renovables”.

Así, ha puesto como ejemplo la situación en Alemania, en donde “ las centrales térmicas van a prolongar su vida hasta el año 2038, muchas de ellas experimentando ya un proceso mixto entre carbón y biomasa, pero en paralelo están haciendo un desarrollo del sector eólico galopante, mientras nosotros estamos de perfil, cuando podemos ser la bandera de este sector”.

SIEMENS-GAMESA

Con respecto a la planta de fabricación de palas de aerogenerador que la multinacional Siemes-Gamesa tiene en As Somozas, dedicada la fabricación de palas para aerogenerador, y que da empleo directo a más de 300 trabajadores, Ledo ha alertado que “todos sabemos que acaban de comprar una empresa en Portugal, Senvion, y que la amenaza de la deslocalización a este país es inminente y en donde no hay ninguna garantía de que esto no suceda” y que desde su punto de vista esto podría no suceder si “Siemens-Gamesa estuvieran dentro de ese polo de trasformación energética en nuestra comarca”.