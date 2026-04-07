Vecinos de As Pontes intentan blindar su patrimonio industrial con una nueva asociación

La Plataforma en Defensa del Patrimonio Industrial de As Pontes ha dado un paso decisivo al constituirse oficialmente como asociación. La nueva entidad, bautizada como Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes, nace con el objetivo de reforzar la protección del legado industrial del municipio, incluyendo la icónica chimenea de Endesa y el futuro del complejo. La decisión fue aprobada por unanimidad en una asamblea reciente.

Una estructura más fuerte

Este cambio llega en un momento crucial, “en la fase final del expediente BIC” de la chimenea, según explica su presidente, Juan Bellas Díaz. Convertirse en asociación les proporciona amparo legal y estatutos, a diferencia de la plataforma, que era un “conjunto de personas que nos reuníamos a Buena Fe”. Bellas subraya una de las medidas clave adoptadas: “despolitizar totalmente la asociación”, prohibiendo la presencia de cargos políticos en la junta directiva para garantizar su independencia.

Nuevos frentes de protección

La asociación no se limita a la chimenea y ha solicitado dos expedientes BIC más. Uno de ellos para el parque de carbones, que fue rechazado por la Xunta de Galicia, aunque el Ayuntamiento ha alegado y se está realizando una inspección. El otro expediente busca proteger una unidad funcional entera, que incluye una torre de refrigeración, una caldera y una turbina, para preservar la esencia del funcionamiento de la central.

Un motor turístico y económico

Juan Bellas defiende que el patrimonio industrial puede ser un motor económico y turístico para la comarca, siguiendo ejemplos de reconversión en Asturias o Alemania. Lamenta que en España se hayan destruido la mayoría de centrales térmicas y considera que As Pontes tiene una oportunidad única. “Sería un buen precedente hacia futuro de conservar lo que era la generación eléctrica antigua”, afirma, para que el complejo no corra la misma suerte que otras instalaciones y pueda convertirse en un referente como el proyecto de las tres chimeneas de Sant Adrià en Barcelona.

La Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes, que nació del “clamor de la ciudadanía”, se prepara para crecer. Próximamente se habilitará un formulario para hacerse socio y seguir sumando apoyos a los socios fundadores. La entidad planea continuar con sus asambleas periódicas y no descarta organizar nuevas actividades para difundir y proteger el valor del patrimonio local.