Unos 500 profesionales de la hostelería denuncian que “hay compañeros que ya pasan hambre y necesidades"

Vídeo Momento en el que llegan los primeros vehículos del sector de la distribuidores a la plaza de Armas

Unos 500 profesionales vinculados con el sector de la hostelería, tanto propietarios de negocios como empleados, además de empresas de distribución, de la cultura y ocio infantil, se han vuelto a concentrar en el mediodía de este miércoles, 18 de noviembre, en la plaza de Armas de Ferrol para denunciar que algunos de ellos “no tienen nada, que empiezan a pasar hambre, están empezando a tener que pedir para poder comer, algo que no podemos permitir y que además no es justo”.

Dichas manifestaciones las ha realizado Azucena R. L., una empresaria que tiene un local de ocio nocturno con su pareja en pleno barrio de A Magdalena, en Ferrol, y que lleva “prácticamente ocho meses cerrados, salvando mes y medio que nos permitieron abrir, pagando a pesar de ello impuestos”, y que ha ejercido de portavoz del colectivo.

“Si no podemos ingresar, no podemos pagar, ya que aparte de las ayudas, lo que no se puede permitir es que nos sigan cobrando los impuestos, porque es inviable mantener así un negocio”.

Muchos de los manifestantes acudieron con su ropa de trabajo

AYUDAS

Con respecto a las ayudas que están convocando las administraciones la portavoz ha detallado que “estas traen implícitas unas condiciones que muchas no podemos cumplir, ya que uno de los requisitos es que nos obligan a estar como mínimo un año abiertos, y tal y como está la situación eso es impredecible, lo que nos obliga casi a tener que renunciar a las mismas, ya que nos arriesgamos a tener que cerrar y hacerlo además con más deuda, al final son dardos envenenados”.

La portavoz de este colectivo también ha agradecido el apoyo que han tenido en esta movilización del sector de la distribución a sus locales, incidiendo en que la hostelería “mueve a otros muchos sectores, desde pescaderías, carnicerías, productos de limpieza, panaderías, esto es toda una cadena”, reclamando a las Administraciones que “nos paren determinadas cosas, que si pueden, para que nosotros podamos subsistir”.

CARAVANA DE CAMIONES Y FURGONETAS

Por otra parte, unos 50 vehículos, entre camiones de reparto y furgonetas, ha protagonizado una caravana que se ha iniciado a las 11,15 horas en el polígono de Vilar do Colo, en Fene, para discurrir por los municipios de Neda y Narón, para luego entrar en Ferrol, hasta la plaza de Armas, lugar en el que han estacionado sus vehículos y en donde se han sumado a la concentración, en donde muchos de los presente han utilizado silbatos y también cacerolas para hacerse oír.