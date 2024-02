Una madre ferrolana denuncia la discriminación escolar hacia su hijo por estar en silla de ruedas

Una madre que tiene a su hijo escolarizado en un centro concertado de Ferrol critica la discriminación educativa que sufre el menor por tener una discapacidad física que le obliga a ir en silla de ruedas. El joven adolescente de 16 años ha tenido que abonar casi cinco veces más que sus compañeros por viajar a una excursión de fin de curso con el resto de su clase. Los extras fueron para contratar un monitor en la nieve y otro para que atendiese a sus necesidades en el viaje. Más de 2.800 euros frente a los 680 que abonaron el resto de alumnos. Ni la consellería de Educación ni desde el colegio Compañía de María de Ferrol se hicieron cargo de los gastos extras ni del agravio comparativo que supuso para este joven el viaje de fin de curso a la nieve.

Además, esta madre denuncia que el trato no es el mismo en los centros públicos que en los privados o concertados. Afirma que el colegio tiene la obligatoriedad de contar con dos personas de apoyo para alumnos con cualquier tipo de diversidad o discapacidad, pero que estas plazas no se cubren por falta de fondos. En su caso, no hay nadie que pueda atender las necesidades de su hijo tampoco en horario escolar, por ejemplo para desplazarse al baño.

¿Qué sucede en los centros públicos?

Hemos conocido otro caso de un alumno de 15 años que también se desplaza en silla de ruedas y que acude al centro educativo As Mirandas de Ares. Aquí sí que hay un cuidador e incluso se tienen en cuenta sus limitaciones a la hora de organizar las excursiones; en este caso la suerte es la de tener a profesores implicados que no tienen inconveniente en atender a sus necesidades. Pero si los profesores no se encargan, la Consellería pone a un monitor cuidador al servicio del alumno para que se sienta atendido y no discriminado. En la excursiones paga lo mismo que los demás porque de los gastos extras se hace cargo la Xunta o el propio centro.

Audio El colegio As Mirandas de Ares acoge también a un alumno con discapacidad física





Aunque esta madre también denuncia dificultades sobre todo en la falta de transporte adaptado, la dificultades en el acceso o para guardar la silla eléctrica en excursiones o desplazamientos a lugares cercanos.