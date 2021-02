UGT estima que la situación industrial de Ferrolterra es “grave y dramática”

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) del sindicato UGT, Pedro Hojas, ha asegurado que la situación industrial de Ferrolterra es “grave y dramática”, en alusión a como se encuentran algunas de las empresas más importantes de la zona, como la planta de Siemens Gamesa en As Somozas, la central térmica de Endesa en As Pontes y la falta de carga de trabajo del astillero de Navantia en Ferrol.

Hojas, conjuntamente con otros responsables del sindicato, tanto a nivel regional como local, ha mantenido durante la mañana de este jueves un encuentro con delegados y representantes de los trabajadores de estas empresas en la sede del sindicato en Ferrol.

En el caso concreto de Siemens Gamesa, que ha presentado un ERE extintivo para la totalidad de su plantilla, de 215 operarios, Hojas ha acusado a la multinacional de “tener mala fe, de tener un plan determinado para cerrar la fabricación de palas en nuestro país, y que existía desde el momento en que Siemens compró Gamesa” en donde ha detallado que no descartan “acudir a los tribunales para demostrar que Siemens Gamesa obró de mala fe en nuestro país”.

RECHAZO DE CARGA DE TRABAJO

El representante sindical ha aprovechado una comparecencia de prensa para incidir en que “hemos solicitado al Gobierno que exija a Siemens Gamesa la continuidad del proyecto en As Somozas y Cuenca”, ya que “estamos ante una situación de apuesta por las energías renovables y que además somos conocedores de que la fábrica es viable, que ha tenidos ofertas de empresas como Greenalia y Endesa, que planteaba adjudicar carga de trabajo muy potente para dotar de ocupación la planta de As Somozas”, por lo que ha pedido a las administraciones que “el ERE no se lleve a afecto, en donde es necesaria la presión sobre todo del Gobierno central pero también desde la Xunta”.

CENTRAL TÉRMICA Y OTROS PROYECTOS

En cuanto a la central térmica de Endesa, el representante sindical ha defendido “la viabilidad de estas instalaciones y que incluso así ha quedado reflejado en los informes de la Xunta, Gobierno central y de todos los organismos que están participando en la evaluación de posibles alternativas” y que por ello ha reclamado a la empresa eléctrica “trabajar con una planta de biocombustibles y sin utilización de carbón, que sería una planta circular y con la utilización de residuos”, además de “trabajar en la llegada de nuevos proyectos, de manera conjunta, con la central funcionando y la implantación de otros, que no son excluyentes, todos son válidos y necesarios”.

FORMACIÓN ANTE LA FALTA DE CARGA DE TRABAJO

En cuanto a la falta de carga de trabajo en el astillero de Navantia Ferrol, Hojas ha querido rechazar “la rivalidad que se está dando entre astilleros del norte y del sur, ya que Navantia es una empresa global de nuestro país, y será viable cuando lo sea en su conjunto, y la solución para Ferrol no se consigue generando enfrentamientos”.

El responsable estatal ha detallado que la propuesta de UGT hasta que no se inicie el programa de las F-110, a mediados de 2022, pasa por “la implicación de todas las administraciones, con la recualificación de estos trabajadores que se quedan sin actividad”, en alusión a los de las auxiliares, “con una formación sin merma en sus salarios para este tiempo”.