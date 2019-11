El TSXG desestima el recurso del gobierno de Suáerz y obliga a cobrar la tasa por el servicio saneamiento

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Ferrol y obliga a este a cobrar una tasa por la prestación del servicio de saneamiento en este municipio.

Dicho recurso había sido presentado por el anterior gobierno de esta ciudad, Ferrol en Común, con Jorge Suárez como alcalde, tras una primera sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ferrol, que estimaba íntegramente la tesis de la parte privada de la empresa mixta de aguas de Ferrol, Emafesa, la mercantil Socamex, y rechaza el posicionamiento de la parte pública.

En el fallo del TSXG, fechado el pasado viernes, 15 de noviembre, la sección 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ratifica la sentencia del juzgado local.

El proceso comenzó cuando Socamex recurrió contra el acuerdo del pleno de Ferrol de 18 de septiembre del 2015 de “suspender la aplicación de la ordenanza reguladora de la tasa por la depuración de aguas residuales”, aprobado gracias a los votos a favor de Ferrol en Común, PSOE y BNG, y que según se había acordado en la sesión plenaria, tenía “carácter automático”, en donde se dejaba de pagar dicha tasa, pero no se retiraba la encomienda de gestión de este servicio a Emafesa.

PRIMERA SENTENCIA

Esta decisión motivó la presentación de una primera demanda por parte de Socamex en los juzgados ferrolanos, en cuya sentencia de 25 de mayo de 2018 avalaba la tesis de la parte privada.

Fue entonces cuando el anterior alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, decidió presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior, que es el que acaba de dar de nuevo la razón a la parte privada de Emafesa.

En la sentencia, el TSXG estima que “la cuestión a debate, se limita a determinar si el Ayuntamiento de Ferrol puede suspender en pleno y por acuerdo la aplicación de una ordenanza municipal como la que regula la tasa por la depuración de aguas”.

Consejo de administración de Emafesa en el año 2015 - FOTO: Efe / Kiko Delgado

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia menciona varias cuestiones contrarias al acuerdo plenario, como que “la exigua literalidad de los términos del acuerdo no lleva a conocer qué concretos aspectos del hecho imponible no se cumplen”, que existe una “falta de motivación”, que se produce “una verdadera derogación de la ordenanza por cuanto el acuerdo no explicita ningún lapso temporal ni a que circunstancia concreta se supedita el alzamiento de tal suspensión”.

Además, estima que los motivos esgrimidos con los que se pretendía justificar la suspensión “ya se daban ab initio” y, por último, el argumento que el TSXG entiende “más sólido”, que “no cabe duda de que un acto administrativo singular no puede suspender una norma de rango reglamentario”.

JUNTA DE PORTAVOCES Y COMISIÓN

Ante este fallo, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), ha convocado para este martes, 19 de noviembre, una junta de portavoces a partir de las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Ferrol, en donde abordará con todos los grupos esta sentencia, ya que es posible presentar un recurso de casación en un plazo de treinta días ante el Tribunal Supremo (TS).

También este martes, a las 9.00 horas, está convocada la Comisión ordinaria de Economía, Hacienda, Empleo y Recursos Humanos de Ferrol, en donde el punto dos del orden del día recoge la propuesta de desestimación de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Narón (A Coruña) en materia de saneamiento y aprobación de las nuevas liquidaciones.

En dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se le reclama a Narón 541.243,54 euros por el servicio prestado entre junio y diciembre del año 2018, mientras que para el periodo de enero a junio de 2019 se insta a este municipio a sufragar 436.489,99 euros. En total, la cifra sería de 977.742.53 euros.