El TSXG avala la entrada forzosa en un domicilio de Narón para demoler un porche ilegal en zona de costas

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por una vecina de Narón y ha confirmado la autorización judicial que permite a los inspectores de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) entrar en su domicilio para ejecutar una orden de demolición que pesa sobre un porche construido sin licencia en zona de servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre.

La sentencia, fechada el 30 de marzo de 2026, responde al recurso presentado por la propietaria del inmueble, quien alegaba que la orden de demolición original se había tramitado contra su hijo, el promotor de la obra, sin darle a ella audiencia en el expediente pese a figurar como titular registral de la finca. La apelante sostenía además que la sospecha de presencia de amianto en la estructura no justificaba la toma de muestras, al tratarse de una competencia ajena a la legalidad urbanística.

Sin embargo, los magistrados recuerdan en su fallo que el control judicial en este tipo de incidentes debe limitarse a verificar la apariencia de legalidad del acto administrativo, su necesidad y proporcionalidad, sin entrar a revisar el fondo de la resolución que se pretende ejecutar.

En este caso, recalca la Sala, existe una orden de demolición firme desde 2007, confirmada judicialmente en 2010, y un reiterado incumplimiento por parte de los obligados, que ha motivado incluso la imposición de multas coercitivas y la aprobación de la ejecución subsidiaria por parte de la APLU en 2019.

La resolución autoriza la entrada en el domicilio ubicado en Narón en un plazo máximo de seis meses, en horario diurno y con posibilidad de solicitar auxilio de las fuerzas de seguridad.

El objetivo es doble: tomar los datos necesarios para redactar el proyecto de demolición y recoger muestras de los materiales ante la sospecha de que contengan amianto, un trámite que el tribunal considera "necesario y previo a cualquier demolición" para garantizar la seguridad sanitaria y medioambiental.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.