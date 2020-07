Trabajadores del Cardona se manifiestan, mientras la gerencia afirma que no van a extinguir contratos

Los trabajadores del Juan Cardona apoyados por ciudadanos protagonizaron este pasado domingo 5 de julio, una movilización desde las urgencias de este hospital hasta la Plaza de Amboage en la que participaron alrededor de 500 personas, reivindicando que sus condiciones salariales vuelvan a ser las mismas que antes de la pandemia.

COMUNICADO DEL JUAN CARDONA

Por su parte, la gerencia del Juan Cardona, a través de un comunicado hace un llamamiento “ a la cordura y a la calma” ya que al parecer se produjeron faltas de respeto contra personas mayores, contra la dirección y contra otros compañeros, según denuncian.

Recuerdan que la situación económica que atraviesa en estos momentos el Juan Cardona no es diferente a la sufrida por otras empresas del país, con el matiz de que los hospitales privados al ser considerados como servicio básico no se han podido acoger a ERTE de ningún tipo.

Además a esto se le suma que no se ha renovado el convenio con el Sergas, otra de las fuentes principales de ingresos. Recuerdan que todavía no se ha abierto el necesario período de consultas previo a la adopción de cualquier medida. El gerente del Hospital Juan Cardona, Francisco Soriano, quiere dejar claro que entre estas medidas no figura la extinción de ningún contrato de trabajo, ni de forma individual ni colectiva, y tampoco se planteará una disminución en los importes netos que perciben actualmente los trabajadores en sus nóminas, salvo posibles eliminaciones de horas extraordinarias que pudieran resultar innecesarias o ciertas variables por determinados actos médicos. Las medidas que se adopten afectarán también a los proveedores asistenciales y no asistenciales, con quienes se negociará a la baja sus contratos cuando entiendan que existe un límite razonable para ello.