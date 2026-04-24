Los trabajadores del Concello de Cabanas denuncian "ataques personales" de la oposición y desmienten sus declaraciones

El personal del Concello de Cabanas ha hecho público un comunicado en el que denuncia las "graves faltas de respeto" que, aseguran, vienen sufriendo por parte de determinados concejales de la oposición. Los empleados públicos califican de "falsas" las recientes declaraciones de esos ediles aparecidas en los medios de comunicación y rechazan que sus quejas puedan tacharse de "reproches generales o indeterminados", como se ha afirmado. Para la plantilla, esa caracterización es una estrategia para invisibilizar una situación que sufren desde hace tiempo.

En el escrito, el personal municipal afirma respetar la función de control y fiscalización que la ley otorga a la oposición, pero advierte de que ciertos concejales "han traspasado con creces esos límites". Según denuncian, no se trata de una crítica a la gestión política, sino de "manifestaciones y escritos que aluden directamente a situaciones personales de empleadas y empleados públicos, vulnerando nuestra dignidad", una conducta que califican de reiterada.

Los firmantes señalan que estas faltas de respeto ocurren principalmente durante los plenos municipales, aunque también se han formalizado mediante escritos presentados en el registro de entrada del Ayuntamiento. Denuncian, además, un agravante: los ataques son selectivos y arbitrarios. "Resulta llamativo que mientras se señala de forma injusta a ciertas empleadas, se mantenga un silencio absoluto sobre otros trabajadores en situaciones similares, lo que demuestra que estas críticas no buscan la mejora del servicio, sino el ataque personal", recoge el comunicado.

Frente a la negación de los hechos por parte de la oposición, el personal recuerda que las situaciones están debidamente documentadas. Existen múltiples escritos, presentados tanto a título individual como colectivo, en los que se dio traslado oficial de "las graves faltas de respeto sufridas, aludiendo a situaciones concretas".

Por todo ello, los empleados públicos exigen que el debate político se mantenga en las instituciones y que se deje de utilizar a los trabajadores como "objetivo de ataques personales". "Nuestro trabajo y nuestra dignidad personal y profesional merecen el mismo respeto que la tarea fiscalizadora que la oposición pretende ejercer", concluye el comunicado.