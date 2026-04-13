Tensión en Xuvia, en Narón, tras la detención de un hombre que amenazó de muerte a un hombre y a una mujer en plena calle

Un nuevo episodio de inseguridad ha disparado las alarmas en el barrio de Xuvia, en el municipio de Narón. Agentes de la Policía Nacional procedieron este domingo, 12 de abril, a la detención de un varón que, según el testimonio de la víctima, la persiguió por la vía pública y profirió graves amenazas de muerte contra ella y su marido, llegando a afirmar que necesitaba "un puñal para apuñalarlos". El suceso es la gota que ha colmado la paciencia de un vecindario que asegura llevar meses soportando un repunte de la delincuencia.

Según ha relatado la afectada, propietaria de un negocio en la zona, los hechos ocurrieron cuando se dirigía a pie a una cafetería del barrio para encontrarse con su marido.

En el trayecto, se topó con un individuo que deambulaba por la calzada abalanzándose sobre los vehículos en marcha y molestando a los transeúntes. "Tenía un comportamiento que no era normal. Se ponía en medio de la carretera a intentar parar coches en una actitud bastante agresiva", explicó la mujer.

Al percatarse de que el hombre comenzaba a seguirla de manera insistente durante un tramo considerable, la mujer, visiblemente asustada, telefoneó a su marido para pedirle auxilio. Al salir este del establecimiento y recriminar al individuo su actitud, la situación se descontroló por completo.

"De repente se puso como loco, tiró sus pertenencias al suelo y empezó a gritar que iba a coger un puñal, que nos iba a apuñalar y a matar", relató la víctima.

Ante la escalada de violencia verbal y el temor fundado de una agresión física, el matrimonio se resguardó y alertó de inmediato a la Policía Nacional, cuyos efectivos se personaron en el lugar y procedieron a la detención del sospechoso.

La comerciante, que ha asegurado no haber visto antes a este individuo por la zona, ha presentado ya una denuncia formal en sede policial. "Es la primera vez en mi vida que me pasa esto en Xuvia. He decidido denunciar porque la actitud fue muy agresiva y es algo que no podemos normalizar", afirmó.

VARIOS INCIDENTES PREVIOS

El incidente no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de sucesos que mantienen en vilo a los residentes de Xuvia. Los vecinos, que están coordinándose para alzar la voz ante las autoridades, señalan que la situación se ha deteriorado drásticamente en los últimos días.

Denuncian que un grupo de personas, a quienes definen como delincuentes comunes ya conocidos por las fuerzas de seguridad y que previamente ocuparon ilegalmente una vivienda en la zona, han vuelto al barrio para "provocar problemas". Entre los incidentes registrados los residentes enumeran robos en el interior de garajes comunitarios y sustracción en vehículos, a lo que se ha sumado ahora el episodio de amenazas y acoso callejero sufrido por la comerciante y su marido.

"Hemos pasado de ser un barrio muy tranquilo a tener que soportar amenazas de muerte, llevan toda la semana así, están espléndidos", lamentaba la afectada en declaraciones a este medio, recogiendo el sentir general de sus convecinos. "Si esto sigue así, y no se toman medidas, acabará pasando algo realmente grave. Es lo que todos los vecinos tememos", concluyó.