La suerte viaja en el 40.010: la Administración Castrillón de Narón reparte 360.000 euros
Seis vecinos, todos clientes habituales de ventanilla, reciben 60.000 euros por décimo en el sorteo del sábado 25 de abril
Ferrol - Publicado el
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La Administración de Loterías Castrillón, en Narón, ha repartido este sábado una lluvia de euros sin salir del mostrador. El número 40.010, agraciado con 60.000 euros al décimo en el sorteo de la Lotería Nacional, ha dejado en el municipio un total de 360.000 euros en premios.
Los seis décimos premiados se vendieron íntegramente por ventanilla. Según ha confirmado la propia administración, todos los boletos fueron adquiridos por clientes habituales del barrio, un dato que llena de cercanía un premio ya de por sí celebrado.
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