Suárez no logra aprobar la urgencia para debatir la renuncia del contrato de recogida de basura

Con los votos en contra del grupo municipal del Partido Popular y la abstención de la única concejala de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafret y de la edil no adscrita Esther Leira, el gobierno de Jorge Suárez no logró aprobar la urgencia de la renuncia del contrato de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, todo ello a pesar que el gobierno, con sus siete concejales, y los grupos del PSOE y BNG votaron a favor de esta urgencia, ya que para aprobar la inclusión de este punto en el orden del día es necesario hacerle con mayoría simple, situada en los 13 votos, algo que el ejecutivo no consiguió y que por tanto obliga a posponer de nuevo dicha renuncia.

Precisamente esta era el punto más atractivo de un pleno en el que de nuevo el gobierno de Suárez no logró aprobar varias facturas de la empresa Urbaser, que presta este servicio, por la oposición del PP y de Esther Leira, de un servicio que está a punto de cumplir cuatro años sin contrato, argumento que lleva a los populares a rechazar dichas facturas, al estimar que no se puede consentir que el contrato de mayor importe del Ayuntamiento lleve 48 meses sin ser adjudicado y caducado.