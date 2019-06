Suárez dice que "todavía" no existen negociaciones entre PSOE y Ferrol en Común para la formación de gobierno

El alcalde de Ferrol en funciones, Jorge Suárez, ha asegurado que las negociaciones para llegar a un acuerdo de gobierno entre Ferrol en Común y el resto de partidos políticos de la izquierda en esta ciudad "van a un ritmo pausado".

Así, este jueves, ha reconocido que por ahora son "contactos informales" y que "todavía no se ha producido ninguna negociación en firme". "Tenemos que centrarnos primero. Concuerdo totalmente con (Ángel) Mato --el candidato del PSOE-- en conseguir un gobierno estable, de trece personas y que no sea una nueva decepción para la ciudadanía", ha remarcado.

En una comparecencia realizada en el Ayuntamiento de Ferrol, el todavía alcalde ha trasladado que "a partir de ahí, ya se podrá hablar de áreas o de distribución de competencias". "Ahora lo que no conviene es generar ruido innecesario, tener la mayor discreción posible, para evitar que se enturbie cualquier diálogo", ha incidido.

De este modo, apunta que "por parte de los tres grupos de la izquierda hay buena fe" y "buen entendimiento", por lo que confía en que "todo esto fructifique."

SE AUTODESCARTA PARA LAS NEGOCIACIONES

Jorge Suárez también ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para autodescartarse para participar personalmente en las negociaciones. "A nivel personal no creo que me corresponda participar en las negociaciones porque no es habitual que los candidatos, los números uno, participen de ellas", ha opinado.

Así las cosas, avanza que delegará estas funciones "en un grupo de personas de Ferrol en Común" en el momento en que el Partido Socialista decida iniciar los contactos formales.

"Dejamos que el PSOE tome la iniciativa y que comunique lo que ellos estimen oportuno, nosotros no vamos a anteponer nuestros intereses a los de la ciudad y en nuestro caso nos vamos a mantener en un segundo plano, ya que quien debe de liderar y pilotar este proceso es Ángel Mato y su equipo", ha remarcado.

SU PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA

Por otra parte, también ha reiterado que tiene previsto someter a la decisión de la asamblea de su partido su continuidad en el Ayuntamiento, algo que se producirá de manera paralela a la consulta que se realizará a las bases sobre un hipotético acuerdo de gobierno con el PSOE.

"Estamos aguardando por si hay acuerdo de gobierno para someterlo de manera simultánea ante la misma", ha incidido, antes de apuntar que no van a pedir su dimisión, ya que a su entender "la asamblea es un grupo homogéneo, unido, plural y leal a una idea que no es Jorge Suárez sino que es Ferrol en Común".