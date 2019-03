Suárez asegura que las obras de la plaza de Armas no interferirán en la Semana Santa

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ha asegurado que las obras de la plaza de Armas no afectarán a la Semana Santa y que “la Coordinadora de Cofradías está perfectamente informada de cual será la actuación y que no tendrá afición sobre las procesiones y su recorrido para no perturbar el normal discurrir de la Semana Santa”.

Además, según el regidor de Ferrol en Común “el ritmo de las obras vendrá marcado por los técnicos municipales y por la empresa adjudicataria”

CIERRE DE PARKING DE PORTA NOVA

En otro orden de asuntos, Suárez ha asegurado que finalmente el parking subterráneo del Centro Comercial Porta Nova cerrara su puertas el próximo domingo, día 31. El alcalde aseguró que “hicimos todos los esfuerzos posibles, en una situación compleja en la que la concesionaria no actuó como había debido en el mantenimiento y en la prestación del servicio”.

Suárez también aseguró que “estamos en contacto permanente con el administrador concursal y con la representación sindical para tratar de sacar una nueva concesión que permita reinstaurar el servicio que en las circunstancias actuales va a ser difícil que tenga continuidad”.