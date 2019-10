Suárez acusa a Mato de utilizar a Ferrol en Común solo para llegar a la Alcaldía

El portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, acusó al actual alcalde, Ángel Mato, de estar “recogido en su bunker” desde donde “no se da traslado de ningún tipo de información a ninguno de los grupos municipales y ni se quiera existe complicidad entre los grupos que apoyaron su investidura”.

Asegura el exregidor que “las comisiones informativas, que deberían de ser periódicas, apenas se convocan y las que hay son de trámite sin dar respuesta alguna a las cuestiones formuladas por parte de los grupos de la oposición”.

Así, según Ferrol en Común, a través de un comunicado, “no sabemos nada de presupuestos, no sabemos nada de oferta de empleo público, no sabemos nada de los actas del Consejo de Emafesa, no sabemos nada de las decisiones arbitrarias que se toman en terreno de recursos humanos, no sabemos nada de inversiones que se prevén para el futuro relacionados con Fondos Europeos”, ha enumerado Jorge Suárez.

REVISIONISMO

Asegura Suárez que el nuevo ejecutivo “en lugar de emprender nuevos proyectos que sustenten la acción política, parece que estamos ante un gobierno del revisionismo” y así “de repente desaparecen proyectos avanzados como el traslado de la Policía Local y Bomberos a FIMO, la adjudicación de locales de Porta Nova o el aparcamiento disuasorio de Canido”.

Desde Ferrol en Comón también se acusa al gobierno de Mato de no prestar atención a las obras de la ciudad, como las que se están realizando en Recimil o la pasarela de Santa Mariña, pero por el contrario aseguran que “s que se corre mucho para salir en la foto” recogiendo un premio de Economía Azul, relativo al Dique de A Cabana, y “sin ningún reconocimiento al gobierno anterior que fue el impulsor y ejecutor del proyecto y votó.

Por último, desde Ferrol en Común hacen un llamamiento “sin ánimo destructivo al actual gobierno, a tender manos y no destruir puentes.