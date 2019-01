SOS de los trabajadores del estacionamiento subterráneo del Centro Comercial Porta Nova

Los cuatro trabajadores que se encargan de la vigilancia del estacionamiento subterráneo del Centro Comecial Porta Nova, situado en O Inferniño, temen quedarse sin sus puestos de trabajo el próximo 28 de febrero.

Esta ha sido la nueva fecha que les ha trasmitido el administrador concursal de la empresa que tiene la concesión del parking y que se encuentra en concurso de acreedores. En principio, el cierre estaba previsto para el último día del presente mes de enero, tal y como se les trasladó hace unos días, pero el abogado les ha comunicado que han decido prorrogar este plazo para poder comunicar a los aproximadamente cien abonados que tienen las instalaciones tal decisión y facilitar así la búsqueda de una alternativa.

JORNADAS DE 12 HORAS DIARIAS

Los trabajadores viven con angustia esta situación, ya que realizan jornadas de doce horas diarias, ya que el estacionamiento está abierto las 24 horas del día los 365 días de año.

Uno de los cobradores y conserje, Agustín Veiga, ha trasladado, en declaraciones a Cope Ferrol, resume que su situación y la de sus compañeros es “que nos mandan para el paro, de aquí a finales del mes de enero o del mes de febrero vamos a estar fuera”. En su caso particular, asegura que casi lleva medía vida trabajando en estas instalaciones, ya que “paso de los 23 años trabajando aquí, tengo 50 años y con esta edad no es fácil que te contraten, encontrar un trabajo”.

POSICIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

El propietario de estas instalaciones es el Ayuntamiento de Ferrol, que según aseguró la pasada semana el alcalde, Jorge Suárez, ya ha iniciado los trámites para rescatar esta concesión, pero la actitud del ejecutivo local no convence a los trabajadores. “El Ayuntamiento como hace siempre, o mira para el suelo o para el techo, te dicen que no pueden hacer nada, que te vas para el paro y que tienes un año, tal y como les trasladaron en su momento a los vigilantes de seguridad del Centro Comercial, que a día de hoy sigue sin tener este servicio, y aquí va a pasar lo mismo, pasara un año, no nos recolocarán y engrosaremos las listas del paro durante tiempo, seguro”.

En paralelo, han comenzado a tener contactos con los grupos municipales del Ayuntamiento para darles traslado de su situación.