Estos son los trucos definitivos para cocinar las mejores recetas de pasta

La pasta es uno de los alimentos más versátiles y populares de la gastronomía mundial, capaz de combinar con casi cualquier ingrediente. La autora de 'Cocinando en Villa Elena', Marta Cerdido, ha compartido sus trucos infalibles para sacarle el máximo partido a este producto, desde la cocción hasta la elaboración de salsas.

El error más común: el aceite

Para lograr una cocción perfecta, recomienda seguir siempre las indicaciones del fabricante, que especifican el punto 'al dente' y el cocido. El secreto está en usar abundante agua con sal, pero nunca añadir aceite, ya que, según la experta, crea una película que impide que la salsa se adhiera correctamente. "Es mejor no echarle aceite, sobre todo en el agua, eso no, y tampoco después", sentencia.

Marta Cerdido Pasta amatriciana

En lugar de aceite, si se quiere conservar la pasta en la nevera, la cocinera aconseja enfriarla con un chorro de agua fría y escurrirla bien. De esta forma, se evita que se pegue sin crear esa capa grasa que repele los aliños y las salsas.

La calidad y la salsa importan

La calidad del producto es fundamental. Marta anima a "comprar la mejor pasta que podamos comprar", ya que la diferencia de precio suele ser mínima y el resultado se nota. Aunque le gustan todas, siente predilección por los espaguetis finitos y los tallarines, porque "cogen como mucho la la salsa".

Para la salsa, un clásico como el tomate bien reducido es una apuesta segura. El truco de la experta consiste en terminar de cocer la pasta directamente en la sartén con la salsa, añadiendo un poco del agua de la cocción. "Ese agua de cocción se evapora, pero deja ese almidón, con lo cual engorda todo y se pega todo mucho más a la salsa", explica.

Ideas para innovar y aprovechar

Para elevar un plato sencillo, sugiere acompañar unos espaguetis con tomate con unos gambones a la plancha y un caldo reducido hecho con las cabezas, logrando un plato de lujo. Finalmente, Cerrido propone recetas de aprovechamiento, como rellenar pasta grande con sobras de carne desmigada y gratinarla al horno, una solución práctica y deliciosa.