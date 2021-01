Silvia Rodríguez: "Las próximas semanas veremos cifras sorprendentes de contagiados de COVID-19"

La directora de procesos asistencias del Área Sanitaria de Ferrol, Silvia Rodríguez, estima que en las próximas semanas "veremos cifras sorprendentes en cuando al aumento del volumen de contagiados que está alcalzando el COVID-19 en nuestros municipios".

A diferencia de lo que sucedía en marzo, ahora son muchos más los rastreos que se realizan para detectar contactos directos; esto sumado a las reuniones familiares que se permitieron en Navidades; a que la segunda ola no aplanó de todo el número de positivos; y a que la climatología actual es un caldo de cultivo perfecto para el coronavirs, provocará que los datos empeoren en los próximos días.

GARANTÍA DE OPERACIONES DE GRADO 1

Sobre la suspensión de algunas operaciones no urgentes por la presión hospitalaria derivada de la COVID-19, puntualiza Silvia Rodríguez, que sólo se aplazan las de nivel 3, es decir, aquellas que no suponen riesgo para la salud del paciente, intervenciones no urgentes. Las operaciones de grado I, consideradas urgentes o relacionadas con tumores oncológicos, están garantizadas. Con esta medida se asegura que un cierto número de camas estén disponibles por si fuesen necesarias para pacientes COVID-19.

VACUNACIÓN

Además, estima la directora asistencial del Área Sanitaria de Ferrol, que los profesionales sanitarios podrían estar vacunados en su totalidad entre finales de febrero y marzo y que ahora, desde el miércoles, están siendo sometidos a este proceso trabajadores de que desarrollan su tarea en primera línea, tanto personal de limpieza, enfermeros o facultativos de las plantas COVID y UCI.