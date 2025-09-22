La SGHN-Ferrol organiza un ciclo de conferencias y salidas naturalistas

La delegación de Ferrol de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN-Ferrol) pone en marcha un ciclo de conferencias y salidas naturalistas con el objetivo de acercar al público la riqueza del patrimonio natural de la provincia de A Coruña.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Diputación y permitirá conocer en profundidad diferentes hábitats y especies amenazadas, tanto de la mano de asociaciones que trabajan en su conservación como a través de rutas en el territorio.

PROGRAMACIÓN

Las conferencias tendrán lugar en el auditorio del Museo de Historia Natural, en la Praza de Canido, con entrada libre hasta completar aforo y sin necesidad de inscripción previa.

La primera será el viernes 26 de septiembre, a cargo del doctor Alfredo López (CEMMA), bajo el título “Confi, el arroaz varado por la incomprensión humana”.

Una semana después, el 3 de octubre, miembros de la Asociación Bétula abordarán la custodia del territorio.

El 10 de octubre será el turno del doctor Joám Evans Pim (Fundación Montescola), que hablará sobre restauración y conservación comunitaria con el ejemplo de Froxán.

Ya en noviembre, el día 14, el profesor Alejandro Martínez Abraín (UDC) ofrecerá un repaso a diez años de investigaciones sobre la ecología de vertebrados en Galicia.

El ciclo continuará el 21 de noviembre con la intervención de la bióloga Sabela Barcia Pernas (USC) sobre el impacto de los perros en las aves acuáticas que utilizan los ecosistemas de playa.

En diciembre, el día 12, la doctoranda Noelia Pereira Álvarez (USC) presentará la experiencia de renaturalización de la duna de Santa Cristina, y el 19 de diciembre cerrará el programa el profesor Rafael Carballeira Coego (Universidad San Pablo-CEU) con una charla titulada “La laguna de A Frouxeira, el gran humedal por descubrir, el agua entre dos mundos”.

"saídas naturalistas"

El apartado de salidas naturalistas arrancará el sábado 27 de septiembre con una ruta guiada por fincas de la asociación Brexa. El 11 de octubre está prevista una visita a una finca custodiada por la asociación Betula, mientras que el 18 de noviembre se organizará una excursión al Cal, un espacio natural de gran valor ecológico.

Desde la SGHN-Ferrol recuerdan que, en el caso de las salidas, la inscripción solo será posible una vez que se publiquen los anuncios en los canales habituales de la entidad (correo electrónico y redes sociales). Para formalizar la participación, será necesario facilitar el nombre completo, DNI con letra, teléfono de contacto y fecha de nacimiento, requisito exigido por el seguro.