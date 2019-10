El Sergas ya contacta con los pacientes por SMS para recordar citas médicas

Más de 132.000 personas de la Gerencia Integrada de Ferrol recibían estos días en su móvil un mensaje que les advertía de la activación del nuevo sistema de contacto con el paciente a través del SMS para citas o avisos de salud que está habilitando el Sergas.

El mensaje es el siguiente: "El SERGAS desea mejorar la comunicación de manera personalizada con usted. A partir de ahora emplearemos mensajes SMS para recordarle sus citas o avisos de salud. Este es el telefoneo registrado como vía de contacto móvil para el ciudadano. Si no quiere recibir los mensajes o el CIP de su tarjeta sanitaria no se corresponde con usted, presione en el siguiente enlace para darse de baja en el servicio."

UTILIDAD

Una de las acciones previstas es, por ejemplo, recordar citas en servicios de atención hospitalaria, en horario diurno, y con una antelación de entre las 72 y las 24 horas previas al día de la cita. Esta acción busca una más amplia relación con la ciudadanía y se podrá emplear para otras cuestiones relacionadas con la salud y de interés para la población, como las campañas de vacunación.

El sistema sanitario contacta de manera proactiva a través del teléfono móvil que figura en el expediente de tarjeta sanitaria, y la ciudadanía no tiene que realizar ninguna acción. Si este mensaje no llegó, es posible que el sistema no cuente con ningún teléfono móvil en sus registros.

¿ QUÉ HAGO PARA DARME DE ALTA?

De todas las maneras, aquella persona que no desee recibir estos mensajes de sms de aviso, se puede dar de baja. Tiene tres vías disponibles para poderlo hacer: pulsar el propio enlace que llega a su móvil; emplear la página web del servicio gallego de salud (www.sergas.es ) con certificado digital o É- Saúde; o bien en los puntos de atención administrativa de los centros de salud y del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Por el contrario, las personas que no recibieron este mensaje y que deseen activar el servicio, pueden hacerlo en cualquier momento, empleando un certificado digital, bien a través de la mencionada web del Sergas o de É- Saúde; o bien en los puntos administrativos de los centros sanitarios del área ferrolana.