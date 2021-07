Las cofradías de la ría de Ferrol siguen esperando una respuesta por parte de las administraciones y organismos que a comienzos de año accedieron a integrar una mesa de trabajo para desvelar las causas de la caída de la producción marisquera en los últimos años.

Hace más de dos semanas, los pósitos denunciaron la "falta de compromiso" con los objetivos de este foro, que en su reunión de comienzos de mayo encargó a la Estación de Bioloxía Mariña de A Graña --dependiente de la Universidade de Santiago de Compostela-- un presupuesto para la elaboración de un informe preliminar que tendría que derivar en un estudio definitivo sobre las causas del deterioro productivo de la ría y sus posibles soluciones.

"Seguimos abandonados y nuestra sensación es que esta ría no les interesa", ha asegurado este domingo el patrón mayor de Barallobre, Jorge López, que recuerda que hasta el momento solo la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha comprometido su aportación para la realización de este trabajo.

López ha señalado que, pese a este "silencio", seguirán buscando financiación. "Porque creemos que el estado de la ría no se debe a una sola causa", ha dicho, en referencia a los resultados de un informe que la Consellería do Mar difundió hace más de un año sobre la afectación que en los bivalvos del banco de As Pías estaría provocando un parásito, el 'perkinsus olseni'.

Los datos al cierre del primer semestre del año reflejan una caída de algo menos del 30 por ciento en la extracción de almeja babosa con respecto al mismo periodo del 2020, y de un 80 por ciento si se compara con 2018.