El Ayuntamiento de San Sadurniño ha publicado en su plataforma de contratación la licitación para renovar las principales líneas de alumbrado público del municipio, una de las actuaciones más ambiciosas del mandato.

El proyecto, que sale a licitación por 386.990 euros (impuestos incluidos), contempla la sustitución por tecnología led de cerca de 700 puntos de luz, la unificación de instalaciones y la renovación de equipos, con el objetivo de mejorar las condiciones lumínicas y reducir de forma significativa la factura eléctrica. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 7 de abril.

La actuación se financiará mediante un crédito a diez años sin intereses del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que el consistorio amortizará con el ahorro energético generado.

Según los estudios preliminares, se estima una reducción del consumo energético del 70% y un ahorro anual de unos 45.000 euros, lo que permitiría devolver el préstamo en el plazo máximo establecido o incluso antes.

LUGARES

El plan de renovación abarcará la mayoría de las redes principales que aún no han sido actualizadas. En Bardaos se unificarán las redes de As Loibas y A Bañoca, con 115 puntos led; en Ferreira se renovará la red del fondo de la parroquia, con 119 puntos; en Igrexafeita se actuará en la antigua carretera general y en los lugares de A Fraguela y A Penalonga, sumando 77 farolas; en Lamas se sustituirá el alumbrado de Portolamas, O Freixo y As Ramisqueiras (68 puntos), además de toda la red desde Riboira al Chao de Lamas (108 puntos). En Naraío se renovarán los puntos de O Piñeiro y O Freixo (61 luces) y los de O Eirexado y A Ferraría (65). También se ampliará la iluminación a la zona de Vilafiúnce, siguiendo la carretera de Pedroso.

El proyecto no incluye todas las luminarias del municipio porque la convocatoria del IDAE primaba las actuaciones con un ahorro suficiente para garantizar el retorno económico.

Por ello, el Ayuntamiento tuvo que centrarse en las líneas recogidas en el proyecto final y descartar otras, como los ejes de A Golpilleira, O Vilar, O Colado y Castrelo, en Santa Mariña do Monte, con 47 luminarias. No obstante, el alcalde, Secundino García (BNG), ha asegurado que estas y otras pequeñas redes “también se renovarán más adelante con cargo al Fondo Ambiental o con partidas propias o de otras administraciones, como venimos haciendo en los últimos años”.

Además de la renovación de las farolas —666 en total—, la actuación incluye la unión y modernización de centros de mando, la sustitución de cableados deteriorados y hasta 90 brazos de sujeción. También se instalarán módulos de regulación que reducirán automáticamente la intensidad lumínica en horarios de menor tránsito, reforzados con un sistema avanzado de telegestión que permitirá el control remoto de la red. Esta tecnología posibilitará adaptar la iluminación a las necesidades reales de cada momento, realizar apagados selectivos en zonas de poco uso nocturno y detectar incidencias de forma inmediata.

El regidor ha destacado que el proyecto va encaminado a modernizar la red de alumbrado público y a reducir la factura de la luz. Asimismo, ha puesto en valor la nueva tecnología de gestión remota: “Sabremos en todo momento cuál es el estado de la red, de manera que los vecinos no tendrán que avisar cuando haya una avería, sino que nos lo dirá el propio sistema”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de San Sadurniño da continuidad al proceso de modernización iniciado hace años, que ya permitió implantar luminarias led en el centro urbano, en Cornide y en varios tramos principales de las carreteras AC-125 y AC-862. El objetivo es avanzar hacia una red más eficiente que no solo suponga un importante ahorro económico, sino que también reduzca la proyección de luz al cielo nocturno y las emisiones contaminantes. “Aunque el mundo esté desbaratado por las guerras y los intereses de los grandes bloques económicos y de poder, nosotros mantenemos intacto nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”, ha remarcado el alcalde.