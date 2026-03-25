San Sadurniño lanza un curso gratuito de apicultura para impulsar el potencial económico y ambiental de las abejas

El Concello de San Sadurniño y la Asociación Casa do Mel han organizado un curso de iniciación a la apicultura que se desarrollará durante las mañanas de los días 4, 5, 11 y 12 de abril, dentro del convenio de colaboración suscrito recientemente por ambas entidades.

La iniciativa, que cuenta con 25 plazas disponibles, tiene como objetivo promover la apicultura como actividad de gran potencial económico en el medio rural, al tiempo que se pone en valor su papel fundamental en la polinización y el equilibrio ambiental. “Las abejas son ganado”, subrayan desde la organización, incidiendo en los beneficios que esta práctica aporta al territorio.

El curso está dirigido tanto a nuevas personas apicultoras como a aquellas que ya manejan colmenas y desean perfeccionar sus conocimientos. La matrícula será completamente gratuita para los vecinos y vecinas de San Sadurniño y para los socios de la Casa do Mel, que además contarán con prioridad en la asignación de las plazas. Para el resto de personas interesadas, el precio será de 45 euros.

La formación se impartirá en horario de 9:00 a 14:00 horas en la Casa da Xuventude de San Sadurniño, e incluirá una parte práctica en el colmenar didáctico de A Cortiña. A lo largo de las cuatro jornadas, los participantes adquirirán conocimientos fundamentales sobre biología de las abejas, el funcionamiento de la colmena y el rol del apicultor, así como los elementos básicos que componen una explotación apícola.

Uno de los bloques centrales estará dedicado a la instalación y organización de un apiario, abordando aspectos clave como la elección del emplazamiento, la flora melífera del entorno y los procesos naturales de reproducción de las colonias. A estos contenidos se sumará el análisis de las principales amenazas para la salud de las abejas, como el avispón asiático, la varroa o la loque, incidiendo en las medidas preventivas y de control necesarias para mantener colonias fuertes y productivas.

El programa también permitirá conocer en detalle los distintos productos de la colmena —miel, polen, propóleo, jalea real y cera—, sus características y posibilidades de aprovechamiento. La formación se completará con una introducción a las buenas prácticas apícolas, orientadas a fomentar una actividad sostenible y respetuosa con el medio.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse llamando por las mañanas al teléfono 616 332 919 o enviando un correo electrónico a agustin.perez@sansadurnino.gal. Para que el curso pueda realizarse será necesario reunir al menos diez inscripciones.