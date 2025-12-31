San Sadurniño encara la recta final de su campaña de consumo local con el sorteo de diez grandes lotes de productos gallegos

La campaña de dinamización comercial "Polo Nadal, consumo local", promovida por el Concello de San Sadurniño, entra en su última fase. Hasta el próximo 7 de enero, los vecinos y visitantes podrán obtener papeletas para participar en el sorteo de varios lotes de productos alimentarios gallegos de alta calidad, una iniciativa que busca fomentar el apoyo al comercio de proximidad durante las fiestas navideñas.

En esta sexta edición participan cerca de 30 establecimientos, que incluyen desde hostelería y alimentación hasta servicios de fisioterapia, peluquería y ferretería. El sistema de participación premia la fidelidad del cliente mediante dos categorías de boletos:

Papeletas amarillas: Se entregan por compras de hasta 10 euros y optan a siete cestas valoradas en 70 euros cada una.

Papeletas azules: Se reciben por gastos superiores a 10 euros y entrarán en el sorteo de tres cestas con un valor unitario de 140 euros.

Para participar, los usuarios deben depositar sus datos en las urnas habilitadas en los locales adheridos. El sorteo se celebrará de forma pública en el salón de plenos municipal el lunes 12 de enero a las 12:00 horas. El área de Desarrollo Local contactará ese mismo día con los ganadores para organizar la entrega de los premios, prevista para el viernes de esa misma semana.

Esta campaña nació en el año 2020 como una medida de reactivación económica tras la pandemia y, debido a su éxito, se ha consolidado como una cita anual clave para el sector servicios del municipio. Los negocios participantes son: Agrotenda Pena Fontao, Bar Castrillón, Bar Eladio, Bar Ferreira, Bar O Campo, Bar Santos, Café Bar Atrium, Cafetería Dzine, Clínica Fisioterapia Penamoura, Cooperativa de Meirás en Naraío, Cooperativa de Meirás en San Sadurniño, Ferretería Lamas, Fisio-Che Ben, Fisioterapia Sansastur, Floristería La Feria, Galletas Maruxas, Libraría Brétema, Maskotas, Mesón A Granxa, Mesón Os Cazadores, Panadería Inxerto, Parrillada Mariaqueira, Peluquería Juan, Peluquería Lucía, Peluquería Santos, Queixería O Casal, Bar-ultramarinos Calvo, Supermercado O Outeiro, Triscos e Fíos.