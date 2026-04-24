San Sadurniño acoge este domingo una nueva edición de su Feria da Plantación

El Concello de San Sadurniño afronta un fin de semana clave con la celebración de la XXIX Feira da Plantación, que aspira a batir su récord de afluencia coincidiendo con una agenda de gestión marcada por la prevención de incendios, la cooperación comarcal y el orgullo deportivo. Así lo expuso el alcalde nacionalista, Secundino García, en COPE Ferrol, donde desgranó un presente intenso para este municipio de más de 3.000 habitantes perfectamente comunicado por la autovía AG-64.

El foco inmediato está puesto en la cita del domingo en el entorno de A Cortiña. “Es un evento consolidado que nació de una asociación vecinal, Biduero, para recuperar el espíritu de las ferias de siempre”, recordó el regidor, quien destacó que este año hay récord de expositores y comerciantes inscritos. La fórmula del éxito la resume con claridad: “Cuanto más expositores, más público; cuanto más público, más expositores”.

En materia de gestión del territorio, el Concello abrirá este lunes una oficina para asesorar a los vecinos que reciban las notificaciones de la Xunta por falta de limpieza en sus parcelas. García apeló a la pedagogía colectiva: “Es una obligación que tenemos todas las personas propietarias; no podemos exponernos a que venga un fuego y luego llevarnos las manos a la cabeza”. La iniciativa, fruto de un convenio de limpieza de franjas secundarias, incluirá atención personalizada porque, según advirtió, muchas cartas llegarán a titulares catastrales desactualizados o, incluso, a quienes no saben que tienen una finca.

El capítulo de infraestructuras trae novedades.

El regidor confirmó que la Diputación de A Coruña ha aprobado ya el proyecto modificado de la carretera entre San Sadurniño y Riboira, vieja reivindicación que encara su recta final. El cambio se debió a la aparición del Castro de Riboira: “Hubo que cambiar la senda peatonal al lado contrario para no afectar al castro”. Con el modificado aprobado, las expropiaciones ya hechas y la dotación presupuestaria asegurada, García confía en que la licitación comience en breve.

En la misma línea de servicio público, el gobierno local ha recuperado la antigua escuela unitaria de Igrexafeita, un edificio estándar de los años 50 que llevaba años abandonado. Su nuevo uso será social, en colaboración con la entidad AFAL, para acoger terapias destinadas a personas en las fases iniciales del Alzheimer. “Es una obligación de las administraciones buscar fórmulas para atender a la gente y conservar ese patrimonio con un fin público”, justificó.

La cooperación intermunicipal es otra de las patas del proyecto político. San Sadurniño trabaja con los concellos limítrofes de As Somozas, Cerdido y Moeche —de distinto signo político pero con “buen trato entre gobiernos”— para compartir personal de administración de justicia. Se reclama a la Xunta que un funcionario atienda a los cuatro municipios, aliviando la carga burocrática de consistorios con plantillas muy limitadas. “Es una manera de colaborar e iniciar procesos de trabajo en red”, defendió.

Por último, el alcalde no escondió su orgullo por el Aldebarán San Sadurniño, el equipo de voleibol que compite con ciudades como Las Palmas, Tarragona o Pinto por el ascenso a la máxima categoría estatal. “Con 2.000 habitantes, dejar el pabellón y el nombre de la comarca de Ferrolterra lo más alto posible es un orgullo”. García aprovechó para hacer un llamamiento a la iniciativa privada y a las administraciones: “Una comarca como Ferrolterra debería tener un equipo en la élite del voley, como en baloncesto; hacen falta apoyos y camisetas que patrocinen este proyecto”.