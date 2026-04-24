San Sadurniño abre una oficina de asesoramiento ante las 1.900 notificaciones por falta de limpieza de parcelas

El Ayuntamiento de San Sadurniño ha habilitado una oficina temporal de información y asesoramiento ante la llegada masiva de notificaciones remitidas por la empresa pública SEAGA a propietarios y usufructuarios de parcelas que incumplen la normativa de prevención de incendios forestales. En total, se han cursado 1.900 cartas que advierten de la obligación de ejecutar trabajos de limpieza de maleza y retirada de especies forestales prohibidas en las denominadas franjas secundarias de protección alrededor de los núcleos habitados.

Las notificaciones, que ya están llegando a sus destinatarios, conceden un plazo de 15 días naturales desde su recepción para realizar voluntariamente las labores de limpieza o corta. En caso de no llevarse a cabo, la administración advierte de posibles multas coercitivas periódicas —repetibles cada tres meses— o de la ejecución subsidiaria de los trabajos, cuyo coste sería posteriormente repercutido a los responsables de las fincas.

Para facilitar el cumplimiento de la norma y resolver las dudas que están surgiendo entre los afectados, el consistorio pondrá en marcha este lunes 27 de abril un punto de atención específico que permanecerá operativo hasta el viernes 8 de mayo. La oficina, ubicada en un despacho junto al salón de plenos de la Casa Consistorial, estará atendida por personal de una empresa especializada contratada a tal efecto y abrirá en horario de 9:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 18:00 horas, excepto el festivo 1 de mayo.

Entre las cuestiones que podrán resolverse en este servicio figuran los casos de personas que reciben la carta sin ser los propietarios actuales, titulares que ya han ejecutado las labores y desean comunicarlo, dudas sobre el alcance de las obligaciones de limpieza o dificultades para encontrar quien realice los trabajos forestales necesarios.

Limpieza obligatoria antes del 31 de mayo

La normativa autonómica establece que en las franjas de hasta 50 metros alrededor de viviendas y núcleos de población debe mantenerse controlada la maleza y retirarse las especies forestales consideradas de mayor riesgo, como eucaliptos, pinos o acacias. El envío de estas notificaciones es resultado del convenio suscrito entre la Xunta de Galicia, la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) y los ayuntamientos para reforzar la prevención de incendios, en cuyo marco SEAGA realiza las inspecciones y, si persiste el incumplimiento, puede ejecutar subsidiariamente los trabajos.

El Ayuntamiento recuerda además que las obligaciones de gestión de la biomasa no se limitan al perímetro de los núcleos rurales, sino que se extienden a los alrededores de viviendas y parcelas agrícolas, los márgenes de pistas y caminos, y las zonas próximas a equipamientos e infraestructuras. En todos los casos, estos trabajos preventivos deben realizarse anualmente antes del 31 de mayo, con independencia de la recepción de notificaciones, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios forestales y mejorar la protección de personas, viviendas e infraestructuras.