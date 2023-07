Rueda recuerda en Ferrol que unos pocos votos pueden marcar la diferencia entre gobernar o no

El actual presidente de la Xunta de Galicia y presidente del PPdG, Alfonso Rueda, recuerdó este pasado lunes en el mitin central que los populares ofrecieron en Pazo do Monte, en Ferrol, que unos pocos votos pueden marcar la diferencia entre gobernar o no y apeló a las mayorías que consiguió Feijóo en Galicia para que lo lleven ahora a la Moncloa.

El presidente del PPdeG aseguró que los gallegos tienen en su mano evitar cuatro años más de sanchismo derogándolo a lo grande: contribuyendo desde Galicia a una mayoría contundente que permita a Alberto Núñez Feijóo formar un gobierno cohesionado, estable y sin ataduras. Recordó que unos votos pueden marcar la diferencia entre gobernar y que “no nos dejen gobernar” y por eso apeló a la amplia mayoría que Feijóo consiguió cuatro veces en Galicia para que ahora el leve al Palacio de la Moncloa. Un llamamiento en el que incluyó a los votante moderados que quieren una política tranquila y eficaz, a los votantes socialistas decepcionados con la mentira y la ineficacia, y a los votantes de izquierda que quieren una Galicia relevante y cuyos partidos solo les pueden garantizar ser “muleta del sanchismo”.

Alfonso Rueda puso a José Manuel Rey como referente de cómo se gobierna y de cómo se gana, asegurando que es el mismo modelo que siempre practicó Feijóo en Galicia y ahora en España: escuchar a la gente, ofrecer un programa creíble, apelar a la mayoría y ejercer el poder no como fin, sino como medio para mejorar la vida de la gente. Criticó la falta de seriedad y de rigor del Gobierno de Sánchez con Ferrol y su comarca, remarcando su incapacidad de aprobar una tarifa eléctrica competitiva para que la central térmica de As Pontes no había suspendido su actividad, de impulsar la modernización de la línea ferroviaria con Coruña y de avanzar en el dique seco. Recordó además que la Xunta puso a la disposición del Gobierno central un Pacto de Estado por Ferrol con medidas concretas para que la comarca había tenido por fin el impulso que merecía, pero que el único que encontraron del otro lado fue “al Gobierno más incumpridor desde que tenemos memoria”. Frente a los cambios de opinión de Pedro Sánchez, el líder de los populares gallegos puso en valor que Alberto Núñez Feijóo siempre tuvo a misma porque aprecia a Ferrol, la conoce bien y nunca dejó de considerarla como un pulmón industrial que había que revitalizar

DIEGO CALVO: “SÁNCHEZ NO QUIERE QUE VOTEMOS”

El presidente provincial afirmó que la fecha de convocatoria de estas elecciones generales responde únicamente la que “Sánchez no quieren que votemos” y contrapuso la “división de España” que ofrecen el PSOE y sus socios frente al “Gobierno fuerte, sin intermediarios y sin chantajes” que ofrece el PP. Diego Calvo reivindicó las propuestas “firmes y realistas” del programa con el que Alberto Núñez Feijóo aspira a ser el próximo presidente de España: “Ponemos a disposición de todo el país una nueva forma de gobernar, gobernar a la gallega”. En clave local, habló de un “maltrato histórico y permanente” del PSOE a la comarca de Ferrol con la complicidad del BNG, remarcando que el Gobierno gallego sí mostró un compromiso claro con el cumplimiento del Pacto de Estado.

MIGUEL TELLADO: “YA PODEMOS VER LA LÍNEA DE META”

También el número 1 al Congreso por la Coruña se refirió en su intervención al “desprecio” y el “abandono” del socialismo a Ferrol, ejemplificándolo en la falta de inversiones y en el ataque del Gobierno de Sánchez la empresas fundamentales para la economía y el desarrollo de la ciudad, como es el caso de Navantia. En contraposición, Miguel Tellado subrayó que el que Feijóo ofrece es un proyecto para poner los problemas de los ciudadanos en el centro de las políticas públicas y recuperar la ilusión y la confianza en el futuro. “Estamos en la recta final y ya podemos ver la línea de meta. No vamos a dejar que se salgan con la suya. No vamos a permitir que los que saben que van a perder impidan el Gobierno de cambio que quieren la mayoría de los españoles”, concluyó.

JOSÉ MANUEL REY: “NECESITAMOS UN GOBIERNO QUE SEPA DONDE ESTÁ FERROL Y CUÁLES SON LOS TEMAS IMPORTANTES”

El alcalde ferrolano subrayó que el PP es “la única alternativa real a que sigan los mismos” y “el único partido que puede garantizarle a España cuatro años de estabilidad, ilusión por cambiar las cosas y capacidad de gestión”. “Si queremos que no siga Pedro Sánchez, tenemos que ser capaces de unir el voto. Porque ya hemos comprobado y sufrido lo que ocurre cuando se divide: un minuto de acuerdo y cuatro años de enfrentamientos permanentes”, explicó.

En esta línea llamó a unir el voto en torno a Alberto Núñez Feijóo al igual que se hizo en Ferrol en las elecciones municipales para contar así con un Gobierno que, al igual que lo de la ciudad, “gobierne desde el minuto uno”. “Necesitamos un Gobierno que nada más llegar sepa el que hay que hacer, que sepa donde está Ferrol y cuáles son los temas importantes”, añadió Rey Varela para a continuación mencionar el dique seco cubierto, la conexión con el alta Velocidad, la modernización y renovación de la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña o la mejora de la línea de Vía Estrecha (FEVE). “Necesitamos un Gobierno que #apostar por la diversificación económica creando una Zona Franca en nuestra ciudad e incentivos a la implantación empresarial, y que apostar por nuestra ría mediante un plan de regeneración marisquera”, continuó. En contraposición al sanchismo, el regidor definió el Gobierno gallego que preside Alfonso Rueda como lo de la normalidad, a cercanía, la confianza y la resolución