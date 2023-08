Rueda destaca en Ferrol la potencialidad del certamen Equiocio y sus posibilidades a los visitantes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que Ferrolterra y Galicia tiene mucho que ofrecer a los visitantes. "No solo son paisajes maravillosos, no solo es una gastronomía impresionante o sus gentes, sino que somos capaces de hacer eventos como este", ha asegurado, en alusión a Equiocio, la propuesta centrada en el mundo equino pero que ofrece iniciativas de entrenamiento para toda la familia hasta el próximo domingo en el campo de As Cabazas, en la parroquia ferrolana de Covas.

Hasta allí se ha trasladado en el mediodía de este viernes el presidente del Gobierno gallego para participar en la inauguración oficial del evento, en donde ha estado acompañado, entre otros, por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela o la delegada de la Xunta en esta ciudad Martina Aneiros.

"Este es un evento de Ferrolterra, como decía José Manuel Rey, marca Ferrol" y que además "este verano hay que cada vez más gente venga que viene a visitarnos de otros lugares de España y no solo de España", detallado que esta tierra es "una maravilla, donde combinamos una temperatura agradable, con días de sol".

"VERTIENTE SOCIAL"

Rueda también ha destacado que esta propuesta de Equiocio además de tener competiciones de caballos tiene "una vertiente social, que creo que a menudo tienen que tener los eventos de envergadura, saber combinarlo con turismo", además de recordar, "la potencia que está cogiendo el Camino Inglés, que está creciendo exponencialmente, cada vez más peregrinos descubren Ferrolterra, a través de ese camino".

El presidente de la Xunta también ha felicitado a los organizadores, la familia Pérez Lago, "enhorabuena a todos los que trabajaron durante muchos meses para poder llegar a cuatro días con tanta importancia, y me alegro muchísimo de poder estar aquí", ha sentenciado.