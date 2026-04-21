El Rotary Club de Ferrol aborda los cambios clave de la nueva Ley de Extranjería en una charla gratuita para la comunidad migrante

El hotel Almirante de Ferrol está ubicado en el número 2 de la calle María

El Rotary Club Ferrol ha organizado para el próximo jueves, 23 de abril, una jornada informativa centrada en las nuevas modificaciones de la normativa de extranjería en España. Bajo el título "¿Qué cambia con la nueva ley?", la charla busca ofrecer un marco de información "fiable y accesible" a la comunidad migrante de la comarca de Ferrolterra.

El evento, de carácter gratuito y con aforo limitado, tendrá lugar en el Hotel Almirante en horario de 19:30 a 20:30 horas. La iniciativa se enmarca en la línea de acción social del club y pretende dar respuesta a la creciente demanda de información tras la reciente entrada en vigor de los cambios legislativos en materia de extranjería.

Según ha informado la organización rotaria en una nota de prensa, durante la sesión se abordarán de forma práctica las implicaciones directas que la nueva ley tiene para las personas migrantes. Entre los temas destacados del programa figuran las nuevas vías para la regularización administrativa, recomendaciones concretas para evitar fraudes y situaciones de vulnerabilidad, así como orientación específica para la incorporación al mercado laboral de forma segura.

Desde el Rotary Club Ferrol han subrayado la "gran acogida" de iniciativas similares realizadas anteriormente, lo que pone de relieve la necesidad de generar espacios de diálogo y asesoramiento legal riguroso en la zona.

Compromiso con la inclusión y el mentoring juvenil

Más allá de esta charla informativa, el Rotary Club Ferrol ha anunciado que continuará reforzando su compromiso social en la comarca. La entidad prepara actualmente el lanzamiento de un nuevo programa de mentoring dirigido a jóvenes migrantes, una iniciativa que se suma a los proyectos educativos y de intercambio internacional que ya tiene en marcha.

Con esta acción, el club rotario busca facilitar herramientas para una migración segura y ordenada, contribuyendo activamente al proceso de integración e inclusión social en Ferrolterra.