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Rosa Martínez, ‘Rosita’ de O Barqueiro, celebra sus 103 años como la vecina más longeva de Mañón

El alcalde, Alfredo Dovale, acompañó a la familia y allegados en una jornada de homenaje a la centenaria

Rosa Martínez, sentada, rodeada del alcalde y sus hijos e hija política

Concello de Mañon

Rosa Martínez, sentada, rodeada del alcalde y sus hijos e hija política

Javier García

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La localidad de O Barqueiro, en el municipio de Mañón, ha vuelto a ser escenario de una celebración extraordinaria. Rosa Martínez Martínez, cariñosamente conocida por todos como ‘Rosita’, ha soplado este domingo las velas de su 103 cumpleaños, revalidando un año más su título honorífico como la vecina de mayor edad del término municipal.

El alcalde de Mañón, Alfredo Dovale, quiso sumarse personalmente a la efeméride y se desplazó hasta el domicilio familiar para acompañar a Rosa y a sus allegados en una jornada tan señalada. El regidor compartió momentos de charla y afecto con la homenajeada.

En la entrañable celebración, además del primer edil, no faltaron su hija, su hijo y su nuera, testigos directos de un siglo de historia vivido en O Barqueiro.

Con este nuevo aniversario, Rosa Martínez Martínez consolida su posición como memoria viva de Mañón.

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