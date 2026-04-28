La romería de la Virgen de la O en Pedroso 2026 reunirá música y gastronomía

La parroquia de Pedroso, en Narón, ultima los preparativos de su tradicional romería en honor a la Virgen de la O, que este año se celebrará los días 9 y 10 de mayo.

El sábado, 9 de mayo, desde las 9:00 de la mañana, un recorrido de gaiteiros animará la parroquia. La pirotecnia Millarengo se encargará de los fuegos y bombas de palenque, mientras que Veneguai pondrá la música en la sesión vermú. Por la noche, una gran verbena cerrará la primera jornada con Veneguai y Galilea

El domingo, 10 de mayo, el programa comenzará con misas durante la mañana, seguidas de fuegos y bombas de palenque. Se instalará una gran carpa que acogerá una sesión vermú y sesión de tarde amenizadas por el grupo Alaska, con múltiples actuaciones musicales a lo largo del día.

Uno de los grandes atractivos será una comida popular a partir de las 14:00 horas, con raciones de pulpo y churrasco al precio de 15 euros cada una. Los tickets pueden adquirirse en en el loca de A Pombina hasta el 6 de mayo; pasado esa fecha, los precios aumentarán en 5 euros.

Los teléfonos de contacto para reservas son los de Fran (660 491 921) y Santi (671 752 719).