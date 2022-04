Rey Varela critica que Pedro Sánchez no se comprometa con la construcción del nuevo dique para Navantia

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Rey Varela, manifestó su satisfacción por el inicio de construcción de las fragatas de la serie F-110, “aunque sea con dos años de retraso, pero esperábamos algo más que una foto de Pedro Sánchez y las ministras en el astillero” manifestó.

El también presidente del PP de Ferrol aseguró que “lamentablemente Pedro Sánchez perdió la oportunidad de ratificar su compromiso con el sector naval de la ría, y no nos sirven las palabras de Sánchez diciendo que el sector naval tiene futuro a corto y medio plazo con la construcción de las F-110 si luego no se plasman los compromisos en los Presupuestos Generales del Estado, ya que el astillero precisa ser competitivo, contar con modernas instalaciones y avanzar en otros sectores como la eólica”.

Rey Varela recordó que el Plan de Modernización del astillero de Ferrol, Astillero 4.0 aprobado en julio del 2018, en las fases de ejecución recoge que el inicio de construcción de la primera F-110 estaba previsto para finales del 2020 y en los Presupuestos Generales del Estado del 2018 se contemplaban 252 millones de euros para cumplir esta finalidad. “Hemos perdido dos años y cientos de puestos de trabajo por el incumplimiento constante de Sánchez y por su inquina a Ferrol, y todo con el silencio cómplice del alcalde Ángel Mato”.

DIQUE CUBIERTO

El plan recoge también que a finales del 2019 se iniciaría la construcción del dique cubierto para fragatas y buques LHD, presupuestado en 195 millones de euros, que estaría operativo en el 2022. Esta infraestructura haría más competitivo al astillero, además de permitir una reducción en los costes de construcción de las F-110 y del plazo de entrega.

“Tampoco el gobierno de Sánchez ha cumplido con esta demanda de los trabajadores, de los sindicatos, de los partidos políticos y de las diferentes entidades empresariales que ven en el dique la infraestructura necesaria para poder reactivar y relanzar el sector naval ferrolano”.

Es por ello que Rey Varela aseguró que “esperábamos que Sánchez enmendara las palabras del presidente de Navantia que se niega a construir el dique, así lo comunicó en su reciente visita a Ferrol, pero del dique ni una sola palabra y así pretenden impulsar el astillero y conseguir que sea una referencia internacional”.

Por último ha detallado que “Ferrol no está pidiendo nada que no le corresponda, pedimos que se cumpla lo que está contemplado en los planes de Navantia”, ya que “no somos menos que nadie, Ferrol necesita carga de trabajo y no llega solo con la construcción de las F-110, debemos avanzar en la modernización del astillero, cumpliendo los compromisos del plan, desde el dique cubierto y su ampliación hasta el taller de subbloques”.