Rey Varela asegura que la única forma de que el PP sea útil es "construir una alternativa de gobierno"

El portavoz del Grupo Popular José Manuel Rey Varela acompañado de los concejales populares realizó balance de la mitad del mandato del gobierno municipal cuando se cumplen dos años este martes 15 de junio. Rey Varela lamentó la situación de emergencia social en la que se encuentra Ferrol. “No es no ser optimistas, sino realistas e inconformistas. Tenemos más de 5.000 parados, la tasa de paro más alta de las ciudades gallegas (18,4%), la de actividad más baja de España (42,2%) y la de riesgo de pobreza más alta de Galicia (25,14%)”.

El popular recordó que desde la oposición hubo un ofrecimiento de acuerdos y una lealtad institucional que nunca antes tuvo un alcalde en esta ciudad para hacer frente a la crisis que vivimos y sacar a Ferrol de la situación que atravesamos, pero recuerdan que no han visto esa lealtad en el Gobierno central. Así el desprecio de Pedro Sánchez y del PSOE en Madrid, junto al silencio cómplice de Ángel Mato, creen que están ocasionando que el problema se agrande todavía más: "falta de carga de trabajo en el naval, nuestras gradas están totalmente vacías, mientras el Gobierno se niega a construir un AOR y que se realice en nuestros astilleros la transformación del buque Galicia. No también al dique cubierto y al proyecto del Astillero 4.0. y cero euros para infraestructuras como el tren o la depresión de As Pías".

“Existe una evidente falta de peso político del alcalde de Ferrol dentro de su partido, un alcalde preocupado por sus ciudadanos plantaría cara ante cualquier administración, reclamando lo que es justo para su ciudad y Mato no lo ha hecho”.

Los populares opinan que su partido sí que ha dado un paso al frente junto a Alberto Núñez Feijóo proponiendo un Pacto de Estado por Ferrol, para poner Ferrol en la agenda del Galicia y de España y siguen esperando por una respuesta del Gobierno en Madrid.

FERROL: 2019 AL 2021

Rey Varela aseguró que: “Para gestionar una ciudad es necesario un diagnóstico de los cambios necesarios, experiencia de gestión y estabilidad, sin haber iniciado este trabajo en la primera mitad del mandato poco veremos en su recta final” advirtió.

Consideran que el alcalde y su gobierno "han estado más preocupados en que vayan pasando los días que en afrontar los problemas de Ferrol. Tenemos un gobierno caótico, desbordado, en minoría, sin proyecto y sin capacidad de gestión por querer gobernar con ocho concejales cuando lo normal es 13. Prima el tacticismo por no quedar mal con sus socios el BNG y FEC, en vez de plantear un gobierno excepcional para un momento excepcional" afirmó Rey Varela.

Creen que gobierno de Mato trabaja a golpe de improvisación, sin hoja de ruta, con una falta de transparencia que no se daba en un gobierno desde hace muchos mandatos. Creen que Mato ha perdió tres oportunidades de presentar un presupuesto: en 2019, 2020 y ahora presenta un borrador para los tres últimos meses del año, en vez de trabajar en los presupuestos 2022". Opinan que "la gestión económica ha sido nula, el año pasado dejó sin invertir 1/4 del presupuesto y han dejado sin gastar más de la mitad de las inversiones para mejorar la ciudad cuando más los necesitamos".

Desde el Grupo Popular consideran que han sido responsables, que han hecho una oposición constructiva y recuerdan que en septiembre del 2019 ofrecieron a Mato pactos sobre cinco grandes temas de ciudad para sacar a Ferrol adelante: Saneamiento y Servicio de impieza, Promoción económica y de Empleo, Transformación urbana de Ferrol, Atención a las personas y Patrimonio de la Humanidad.

" Hoy cuando se cumplen dos años de mandato del gobierno socialista de Mato no tenemos balance, tampoco lo tuvimos del primer año y es que no se puede hacer balance cuando no has hecho nada relevante. Nada se sabe del PGOM aprobado hace siete años, más de un año de espera para una licencia urbanística, sin plan de usos FIMO y Porta Nova. Ni un solo aparcamiento disuasorio, la ORE sin aprobar abocando a la Magdalena a un cierre perimetral y nada sabemos de la 2ª fase del mercado de Caranza, " declaró el portavoz popular en rueda de prensa.

En el área económica creen que no se ha hecho un esfuerzo por pagar antes las facturas a los proveedores, que el PMP empeora y la oficina del Catastro sigue cerrada.

En el área de bienestar social, recuerdan que se aprobó el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio " pero aún no está efectivizado porque no dan nombrado a un responsable del mismo y más de 600 dependientes están en lista de espera en estos momentos, somos la peor ciudad de Galicia en atención a dependientes. Están paralizados los Planes de Intervención socio-comunitario de Recimil y San Pablo y nada sabemos de las líneas de ayuda social pactadas por todos los grupos. Además, nulo contacto con las entidades de igualdad, privando a las mujeres de actividades en la Casa de la Mujer y a los niños y niñas de campamentos."

