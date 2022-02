Se retoma el próximo sábado en Ferrol la “Frist Lego League” con más de 40 equipos

El Auditorio de Ferrol y el Conservatorio Xan Viaño de esta misma ciudad acogerán en la mañana del próximo 5 de marzo, entre las 9,00 y 15,00 horas, la octava edición “Frist Lego League” en la que participarán más de cuarenta equipos llegados de toda Galicia, y de cuya organización se encarga el Campus Industrial de Ferrol y la Escuela Politécnica de Ingeniería, de la Universidade da Coruña (UDC) e Ingenier@ soy.

El coordinador de este encuentro, José Antonio Becerra, ha detallado que esta es la primera edición tras la pandemia, tras suspenderse en 2020 y 2021, y que “es un placer para nosotros el celebrarlo con casi normalidad, ya que todavía los padres no van a poder asistir por la situación sanitaria y no nos parece conveniente”, pero que “los niños están todos encantados, no hemos llegado a la cifra de hace dos años, pero casi y es un éxito y un placer poder organizarla”.

Dichas manifestaciones las ha realizado Becerra en la mañana de este viernes, 25 de febrero, durante la presentación de este certamen, desarrollada en los jardines del Campus de Ferrol y en la que se han dado cita algunos de los colaboradores y patrocinadores.

OBJETIVOS

El también profesor universitario ha detallado que la “Frist Lego League” es “un programa educativo internacional que lleva más de 20 años en marcha y nosotros es nuestro octavo año”, en donde “al igual que todos los años hay una temática, este es 'cargo connect´, es decir, transporte de mercancías, en donde “os participantes tienen que identificar un problema relacionado con la temática, aportar una solución y diseñar un robot que tiene que resolver unas misiones”, y en donde “también se les tiene en cuenta una serie de valores y de actitudes transversales”.

En cuanto a los participantes, Becerra ha detallado que “hay hasta 21 equipos de challenge, que van de 10 a 16 años, y otros 20 de explorer y discovery, para los más pequeños, de 6 a 9 y de 4 a 6 años, y que llegan de toda Galicia, como Ferrol, A Coruña, Vigo, Ourense o Lugo e incluso llegamos a tener algún equipo de Asturias que al final no se van a poder desplazar”.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Xunta, Diputación de A Coruña, Concello de Ferrol, Conservatorio Xan Viaño, Lego Educación y el patrocinio de Gadis, Gabadi, .gal, R, TodoOcio Educación, Error Ferrol, Neodyn, el Colexio Profesional de Enxenería en Informática de Galicia y el Ilustre Colegio de Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia.