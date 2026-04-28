El restaurante O Castro, de Pantín, se alza con el II Pasea e Tapea por Valdoviño con una innovadora canastilla de ropa vieja

La canastilla crocante de ropa vieja elaborada por el restaurante O Castro, en la parroquia de Pantín, ha sido la tapa más votada en la segunda edición del certamen gastronómico Pasea e Tapea por Valdoviño, tomando el relevo al Teleclub de Vilaboa, ganador del año anterior.

El concurso, organizado por el Ayuntamiento de Valdoviño con la colaboración del sector hostelero, puso el broche final tras tres intensos fines de semana de degustaciones en los que participaron 18 establecimientos de siete de las ocho parroquias del municipio.

Según los datos facilitados por el consistorio, se depositaron en urna un total de 2.905 boletos y tarjetas selladas, lo que supone un incremento del 24,2% con respecto a la edición de 2025. La iniciativa persigue un doble objetivo: apoyar la hostelería como uno de los principales motores económicos locales y reforzar la promoción turística de Valdoviño.

El Ayuntamiento celebrará este martes, ante la secretaria municipal, el sorteo de tres cestas de productos gastronómicos entre todos los boletos entregados. Asimismo, se sorteará una comida o cena en el local ganador entre las cartillas que hayan sido selladas en los 18 establecimientos participantes.

La excelente acogida de esta segunda edición, con un mayor número de locales implicados, garantiza la continuidad de un certamen que ya se ha consolidado en el calendario gastronómico de la comarca.