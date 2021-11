Responsables de atracciones de feria reclaman con una concentración continuar en Navidad en el Cantón

Vídeo Llegada de los manifestantes a la plaza de Armas de Ferrol

Propietarios de las atracciones de feria que llevan instalados desde el mes de junio en el Cantón de Molins de Ferrol se han manifestado en la mañana de este jueves, 18 de noviembre, ante el Ayuntamiento, para demandar del gobierno local el poder continuar hasta después de la Navidad en este espacio público, mostrando su rechazo a ser reinstalados en la zona de O Inferniño.

Aseguran que son diez familias y uno de ellos, Félix Martínez, que ha ejercido de portavoz, ha denunciado que “nos llamaron del Ayuntamiento y nos dicen que tenemos que irnos antes del próximo domingo, para a O Inferniño, nosotros propusimos la plaza de España, pero no nos lo permiten”, al mismo tiempo que han conocido que “el motivo de sacarnos de allí es para colocar un mercado navideño, es decir, sacar el pan a diez familias para poner este mercado”.

Martínez ha detallado que “el plazo que nos dan para desalojar es el domingo, pero no vamos a levantar a no ser que nos den una ubicación razonable, ya que a la zona de Porta Nova no nos vamos, porque ya estuvimos y allí nos rompen todo, llevamos un año y medio sin ganar ni un duro y ahora nos quieren hacer recoger”.

CRITICAS AL ALCALDE

El portavoz de las atracciones de feria ha criticado la actitud del alcalde, Ángel Mato (PSOE), “no nos da ninguna explicación, ni sale, ni nos dice nada y nosotros no nos vamos a mover del Cantón, si quieren tener las atracciones cerradas las van a tener, pero que nos busquen una solución, no que nos saquen a nosotros el pan para dárselos a otros”, incidiendo que el mercado navideño fue colocado el pasado año en la plaza de Armas, “pero no lo quieren montar aquí porque se crea barro”, incidiendo en que tenían un acuerdo “de palabra para permanecer en este lugar hasta después de Navidad”.

Desde el gobierno municipal de Ferrol, el edil de Seguridad, Germán Costoya (PSOE), no ha querido hacer declaraciones sobre este asunto y se ha limitado a decir que “todo el mundo debe de cumplir las normas y lo que se dicte al respecto”, mientras a preguntas de los medios de comunicación, sobre si la Policía Local podría actuar se ha limitado a manifestar que “la Policía Local actúa siempre que es preciso con los que el reglamento permite”.