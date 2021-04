El PP recoge las preocupaciones de los vecinos, hosteleros y comerciantes ante la Ordenanza de Estacionamiento

El concejal del Grupo Popular Javier Díaz avanzó que tras haber escuchado a los vecinos, comerciantes, hosteleros y taxistas del centro de Ferrol la formación popular presentará alegaciones al borrador de la Ordenanza Reguladora del Estacionamiento del gobierno de Ángel Mato. Creen que "Estamos ante una ordenanza con la que el gobierno local que pretende un cierre perimetral encubierto del barrio de A Magdalena, reduciendo accesos al centro de la ciudad y prohibiendo a vecinos y visitantes algo tan elemental como correr por la calle o pararnos a hablar en las aceras, entre otras muchas cosas” alertó.









Desde el Grupo Popular advierten que no permitirán este abuso en un barrio "que pierde actividad y habitantes, especialmente lesivo para comerciantes y hosteleros ya de por sí castigados por la pandemia. No se puede cerrar perimetralmente y para siempre el centro de Ferrol, queremos una regulación sí, pero consensuada con todos y para todos y que no hunda el barrio de A Magdalena”, afirmaron los populares.









Por eso, presentarán una batería de alegaciones consensuadas con los vecinos y con los sectores que se van a ver directamente afectados por esta ordenanza con el fin de que el gobierno de Mato las tenga en cuenta y modifique el borrador presentado.





Son propuestas con las que los vecinos, los comerciantes, hosteleros, taxistas y el Grupo Popular pretendemos mejorar esta ordenanza para "avanzar hacia una peatonalización consensuada que redunde en la calidad de vida de los ferrolanos y sirva para potenciar el comercio y la hostelería del centro, no para que más locales echen la reja", afirmó el concejal Javier Díaz Mosquera.





FERROL EN COMÚN

Ferrol en Común también ha presentado sus alegatos a la Ordenanza de Tráfico, Circulación y Seguridad vial para su estudio y debate, considerando necesario aprobar una ordenanza que pueda ser utilizada como un instrumento para regular el tráfico rodado y peatonal, así como zonas de carga y descarga, calles peatonalizadas o el uso de los espacios de la vía pública, lo que dará lugar a una total seguridad vial.





Desde FeC consideran positiva para toda la ciudad a aprobación de esta ordenanza que dará continuidad a un trabajo ya iniciado en su mandato. Pero este grupo municipal pone una atención especial en la aplicación y cumplimiento de los anexos que completan la ordenanza y en la que se contempla la peatonalización de varias vías, una peatonalización que siempre fue defendida por este grupo. Por eso, esperan que la ORE sea un punto de partida cara una ciudad más peatonal y más humanizada.





Afena también la falta de transversalidad que muestra en esta ordenanza pues no ven acompañada de un trabajo multidisciplinar, ni cronograma y presupuesto, necesario para su aplicación, sobre todo para los citados anexos. Por eso, a través de los alegatos presentados, instan al gobierno local a que incluya y promueva de forma inmediata una mesa de trabajo, amplia y participada, para que el relativo a zonas peatonales y zonas de aparcamiento regulado no queden solamente como texto de una ordenanza.