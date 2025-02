Rafael García Climent expone hasta fin de mes en la galería del Ayuntamiento de San Sadurniño

La galería de la Casa del Ayuntamiento de San Sadurniño exhibe desde este miércoles, 5 de febrero, y durante todo el mes, las obras de Rafael García Climent, pintor ferrolano del barrio de Canido que sintió inquietud por el dibujo y la pintura desde pequeño, aunque no fue hasta hace poco más de una década cuando se metió a fondo con su pasión.

Discípulo de Manuel Carballeira, García Climent tira por el realismo figurativo, aplicado en su caso a la representación de personas en distintos contextos y situaciones, mayoritariamente en paisajes urbanos donde se plasman momentos de la vida diaria de la gente corriente.

Escenas de las que cualquiera puede ser protagonista y con las que cualquiera se puede identificar.

“Mi afición por la pintura es algo reciente. Siempre supe que me gustaba, pero mis deberes profesionales no me permitían pintar. De mayor encontré hueco y probé y vi que no lo hacía tan mal. Desde hace diez años estoy pintando y es una afición que me está gustando mucho”, explicaba García Climent mientras decidía la estructura de la exposición que puede visitarse en San Sadurniño.

La que hay en la galería del Consistorio es solo una pequeña parte de su extensa obra pictórica, realizada en su mayoría con la técnica del óleo sobre lienzo o tabla, aunque de unos dos años a esta parte también está apostando por la acuarela “con la que me siento también muy cómodo”.

Podremos recorrer la obra de Rafael García Climent hasta finales de este mes de febrero en los horarios de apertura de las oficinas municipales, es decir, desde las 8,30 hasta las 14,00 horas de lunes a viernes.