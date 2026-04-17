Los puertos de Ferrol y San Cibrao disparan su tráfico un 24% en el primer trimestre de 2026 impulsados por los graneles líquidos

Los muelles gestionados por la la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao han consolidado la senda de la recuperación con un notable crecimiento del 23,97% en el movimiento de mercancías durante el primer trimestre de 2026. Según los datos hechos públicos este viernes por el organismo portuario, entre enero y marzo se movieron un total de 1.794.797 toneladas, lo que supone 347.000 toneladas más que en el mismo periodo del año anterior.

El incremento más significativo se ha registrado en el segmento de los graneles líquidos, que han ganado un peso específico considerable en el cómputo global. Este tipo de tráfico experimentó un crecimiento del 51,96%, pasando de las 530.570 toneladas del primer trimestre de 2025 a las 806.252 toneladas en el presente ejercicio.

Asimismo, la mercancía general mantuvo su tendencia positiva con un aumento del 32,90%, alcanzando las 212.928 toneladas. Por su parte, los graneles sólidos arrancaron el año en positivo con un ligero repunte del 2,47%, sumando 775.616 toneladas frente a las 756.929 del año pasado.

Desde la Autoridad Portuaria atribuyen esta buena marcha del primer trimestre al fuerte empuje de los líquidos y a una mayor estabilidad en la actividad de la planta de Alcoa, factores que han contrarrestado parcialmente el complejo escenario internacional.

Llamada a la prudencia y caída del contenedor

Pese a los buenos datos acumulados, la nota de prensa advierte de una ralentización en la actividad durante el mes de marzo, especialmente palpable en la terminal de contenedores gestionada por Yilport. Las tensiones geopolíticas continúan afectando al transporte marítimo, lo que se ha traducido en un descenso de la actividad en este ámbito.

En concreto, el tráfico en la terminal de contenedores cayó un 17,49% en toneladas durante el primer trimestre (32.153 toneladas frente a 38.970 en 2025). El descenso es aún más acusado si se mide en TEUs (unidad equivalente a veinte pies), con una bajada del 36,24%, contabilizándose 2.554 unidades.

De cara al resto del año, las previsiones de la Autoridad Portuaria apuntan a una estabilización de los tráficos que permita cerrar el ejercicio con cifras ligeramente superiores a las de 2025. Las perspectivas de futuro son optimistas a medio plazo gracias a la futura entrada en operación de nuevos tráficos de líquidos y a la esperada finalización de las obras del ferrocarril, aunque desde el ente portuario insisten en apelar a la prudencia ante la actual inestabilidad geopolítica.