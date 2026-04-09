El puerto de Ferrol prevé 25 escalas de cruceros durante este año 2026, con el 'World Navigator' como primer visitante

El puerto de Ferrol recibirá a lo largo de 2026 un total de 25 escalas de cruceros, según la previsión publicada por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. La temporada comenzará el próximo 23 de abril con la llegada del World Navigator y se extenderá hasta el 16 de diciembre, cuando está prevista la última escala del año a cargo del Borealis.

Entre los buques más destacados figuran el Mein Schiff 1 (16 de junio), el Mein Schiff 7 (9 de octubre), el Azamara Journey (28 de junio) y el Azamara Quest (27 de agosto), así como dos escalas del Scenic Eclipse (14 de mayo y 16 de julio) y otras dos del Ambition (16 de mayo y 7 de noviembre). También repetirán visita el SH Diana (17 de mayo y 5 de septiembre) y el Ambience (13 de mayo y 1 de diciembre).

La programación incluye asimismo otros buques como el Nansen (26 de abril), Fram (3 de mayo), Amadea (26 de mayo), Sirena (10 de agosto), Ventura (12 de agosto), Spirit of Adventure (15 de agosto), Deutschland (19 de agosto), Hebridean Sky (11 de septiembre), Hamburg (9 de octubre), Renaissance (25 de octubre), Amera (26 de octubre) y el ya citado Borealis del 16 de diciembre.

Desde la Autoridad Portuaria recuerdan que esta previsión de escalas está sujeta a posibles modificaciones, y que los horarios de llegada y salida —así como los puertos de procedencia y destino— se irán actualizando a medida que las compañías crucerísticas comuniquen los datos definitivos. Las fechas y horas indicadas son aproximadas.

El puerto de Ferrol consolida así su posición como destino de referencia para el turismo de cruceros en la costa noroeste peninsular, ofreciendo escalas que abarcan desde buques de exploración polar hasta grandes barcos de pasaje.