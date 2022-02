El PSOE reclama modificaciones en el transporte público y que se adapte a las necesidades de los usuarios

El portavoz del PSdG en el Parlamento de Galicia, Luis Álvarez, ha demandado a la Consellería de Infraestructuras y Movilidad que realice los cambios necesarios para “adaptar el transporte público a las necesidades de centenares de personas que no tiene un servicio que se adapte minimamente a sus demandas”, en donde ha incidido que “la Xunta niega la realidad existente”, además de criticar que “detrás de esa ineficiencia, de ese modelo de transporte que no responde a las necesidades, hay un coste de más de doce millones de euros que se pagó a distintas consultoras para que desarrollaran este proyecto, una cantidad de dinero ingente que debe de responder a las necesidades que tiene la gente y que no lo está haciendo”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el representante socialista a media mañana de este viernes, 11 de febrero, ante la Estación de autobuses de Ferrol, en donde también se ha dado cita el secretario xeral provincial en A Coruña, Bernardo Fernández, además de alcalde de Pontedeume, así como otros regidores y portavoces socialistas en Ferrolterra y Eume.

“Lo que le pedimos a la Xunta es que revise todas las quejas que está recibiendo, que no niegue que existen los problemas, ya que el primer paso para corregir un problema es asumir que existe”, ha detallado el diputado autonómico, en donde también ha reseñado que “una vez asumido el problema, que corrijan los pliegos de forma que den una respuesta adaptada a la ciudadanía, porque cada vez hay mas problemas de movilidad y más ciudadanos que necesitan los transportes públicos”.

MÁS DE UN AÑO

Por su parte, Bernardo Fernández, ha detallado que “los problemas se producen desde enero del pasado año, y que tras conversaciones, pedimos regresar a la anterior situación, ya que la ciudadanía entendía que funcionaba bien”, al estimar que esto no se hizo “porque el pliego de la Xunta no se adapta a la realidad del servicio”.

El regidor del municipio de la comarca de Eume también ha reseñado que “se anuncian una serie de medidas, y de hecho una semana después de tenerlas anunciadas, se suprime una de esas líneas sin previo aviso”.

En cuanto a la pregunta llevada al Parlamento de Galicia, Fernández ha detallado que “lo más sorprendente fue la actitud de la Xunta a este respecto, incidiendo en que la situación está perfecta y que había que reconocerle este esfuerzo al Gobierno gallego, lo que no es cierto” y que “es muy difícil dar solución a una problemática cuando el que tiene que hacerlo no asume que existe ni el más mínimo problema”, ha sentenciado.