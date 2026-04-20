El PSOE de Narón acusa al gobierno local de inacción ante la delincuencia y de asfixiar a Cáritas

El PSOE de Narón ha denunciado la creciente inseguridad en el barrio de Xubia, una situación que, según el portavoz socialista, Jorge Ulla, no debe servir para "estigmatizar un barrio". Ulla ha señalado que el problema de la delincuencia está directamente relacionado con los campamentos de la droga en la comarca de Ferrolterra y ha presentado un plan aprobado en el pleno municipal para erradicarlos en un plazo de diez años.

Ulla ha criticado a la alcaldesa, Marián Ferreiro, por "escurrir el bulto" y no ejercer las competencias municipales en urbanismo para frenar el menudeo. Según el portavoz, el gobierno local no actúa sobre "construcciones de muros que superan los 3 metros y que impiden a la policía hacer esa labor de vigilancia" o sobre viviendas abandonadas y sin tapiar que son de fácil acceso.

Uno de los asentamientos chabolistas de Freixeiro, en Narón

Deuda del agua y presión sobre Cáritas

Otro de los puntos críticos es la situación de Cáritas. Uno de los campamentos, ubicado en terrenos de la entidad, acumula una deuda de casi 200.000 euros al año por impago del agua. Ulla ha responsabilizado directamente a la alcaldesa, también como presidenta de la empresa mixta de aguas Cosma, por no haber cobrado este suministro durante 20 años.

El portavoz socialista ha acusado a Ferreiro de intentar "asfixiar" a Cáritas para obtener recursos tras la sentencia que obliga a Narón a pagar 5 millones de euros a Ferrol por la depuración. "La responsabilidad directa es de la señora Ferreiro, tanto en su vertiente como alcaldesa, como presidenta de Cosma", ha afirmado Ulla, quien calcula que en diez años "se han ido por la borda" casi 2 millones de euros de agua no cobrada.

Deficiencias en los centros educativos

En el ámbito educativo, el PSOE se ha reunido con el ANPA del colegio A Solaina para conocer sus deficiencias. Ulla ha recordado que el mantenimiento de los centros es competencia del Concello, gobernado por Terra Galega desde hace 46 años, y ha denunciado la "prácticamente cero intervención en mantenimiento", lo que ha provocado "deficiencias estructurales" graves.

Aunque la Consellería de Educación va a realizar inversiones en los colegios de A Gándara y Ponte de Xubia, Ulla las considera "insuficientes". Ha insistido en que la responsabilidad principal es del gobierno local, tanto por la falta de mantenimiento como por no exigir con más contundencia a la Xunta.

Propuestas y futuro político

Como solución para mejorar la seguridad en Xubia, el PSOE propone instalar la nueva comisaría de la Policía Local en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil, que costó 400.000 euros a los vecinos. Con ello, buscan devolver al barrio "ese protagonismo que perdió".

Finalmente, Jorge Ulla ha valorado el panorama político municipal, asegurando que "el proyecto de Terra Galega está agotado". Considera que en las elecciones locales los vecinos valoran "la gestión" por encima de la ideología y que Narón necesita "proyectos a largo plazo" y un impulso que, a su juicio, el actual gobierno no puede dar.