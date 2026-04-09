El PSOE denuncia una sanción de la Xunta a Valdoviño y exige explicaciones en el Parlamento por la piscifactoría de Meirás

El PSOE ha mostrado su firme rechazo a la sanción impuesta por la Xunta de Galicia al Ayuntamiento de Valdoviño en relación con la situación de la piscifactoría de Meirás. Tras una reunión mantenida este miércoles entre el diputado autonómico Aitor Bouza y el alcalde de la localidad, Alberto González, los socialistas han anunciado que llevarán el asunto al Parlamento de Galicia para exigir responsabilidades.

El alcalde, Alberto González, ha denunciado el "abandono" total que ha sufrido la infraestructura por parte del Gobierno autonómico, asegurando que el Ayuntamiento nunca recibió respuesta ni apoyo de la Xunta para buscar una solución conjunta. Según el regidor, el Consistorio ha intentado durante años mantener una colaboración continua para lograr la recuperación ambiental del espacio y destinar sus instalaciones a usos ciudadanos y de los mariscadores locales.

González lamenta que, a pesar de que la Consellería de Medio Ambiente no autorizó en su día las actuaciones necesarias para evitar vertidos en la zona, ahora opte por la vía de la sanción. "En lugar de buscar una solución a través de los antiguos propietarios, buscan que sean los vecinos de Valdoviño quienes paguen una multa que no merecen", criticó el alcalde.

Señalamiento político

Por su parte, el diputado Aitor Bouza ha puesto el foco en lo que considera un conflicto de intereses dentro de la administración autonómica. Bouza ha señalado directamente a la jefa de gabinete de la Consellería de Medio Ambiente —órgano que impulsa la sanción— subrayando que coincide ser también la portavoz del Partido Popular en Valdoviño.

"En vez de apostar por la colaboración entre administraciones, se opta por que los vecinos a los que ella dice querer representar tengan que pagar esta sanción", ha denunciado el diputado. Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista exigirá explicaciones formales en la cámara gallega para esclarecer por qué se ignoraron los requerimientos preventivos del Ayuntamiento y si existe una intencionalidad política tras la decisión económica.