Prohibida la circulación en algunas calles de Ferrol por la alerta roja de este sábado

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha publicado este viernes, 20 de diciembre, un bando para prevenir cualquier situación de emergencia en base a las alertas meteorológica.

Así, tendremos alerta roja en el mar, por olas de hasta nueve metros, entre las 18,00 horas del sábado, 21 de diciembre, hasta las 12,00 horas del domingo, día 22.

También tenemos decretada la alerta roja por viento en tierra, entre las 15,00 horas del sábado y las 04,00 horas del domingo.

Por todo ello “quedan suspendidas todas las actividades culturales y deportivas dependientes del Ayuntamiento durante el período de alerta roja”, además del “cierre del Cementerio Municipal de Catabois durante la tarde del sábado”.

Se recomienda no acercarse a la zonas de costa por olas que pueden llegar a los nueve metros - FOTO: Efe / Kiko Delgado

También estarán cerradas al público, desde las 14,00 horas del sábado y hasta las 12,00 horas del domingo, las instalaciones de FIMO, pabellones deportivos y pistas deportivas.

Durante la tarde y noche del sábado se “impedirá el acceso al Parque Municipal Reina Sofía, a la Alameda del Cantón, Parque Municipal Cantón Viejo (comúnmente conocido como cenicero).

CIERRE PARA VEHÍCULOS Y PEATONES

Además, se procederá al cierre a la circulación de las calles circundantes a Plaza de Amboage, a partir de las 14,00 hora del sábado, como son la calle María entre Méndez Núñez y Arce, calle Arce desde calle del Sol. También la calle Real desde la calle San Diego y la calle Méndez Núñez desde calle Magdalena.

#ATENCION #BandoDeUrgencia

Debido a las previsiones de AEMET para el día de mañana #AlertaRoja y #AlertaAmarilla por vientos, se suspenden todas las actividades deportivas en instalaciones municipales, tanto interiores como exteriores.

Echad un vistazo al #Bando pic.twitter.com/cWv9eGUzUP — Policía Local Ferrol (@ferrol092) December 20, 2019

CENTRO DE COORDINACIÓN

Por otra parte, el Centro de Coordinación Municipal de Operativos permanecerá en situación de alerta, al igual que los grupos operativos dependientes del Ayuntamiento, y se establecerá un dispositivo específico preventivo de los grupos de intervención.

Desde el departamento de Seguridad se establecen una serie de recomendaciones para la protección de las personas y de los bienes: evitar salir de la casa, y en caso de que sea necesario, caminar cerca de casas sólidas, vigilar la posible caída de objetos y no acercarse a vallados, carteles, postes de madera o árboles; en el caso de ser sorprendido por el temporal, buscar refugio; no utilizar vehículos ligeros, ni aquellos que tengan poca estabilidad; cerrar y asegurar ventanas y puertas; retirar de ventanas y balcones los objetos que puedan desprenderse; situar los vehículos en lugares protegidos del viento; si se es sorprendido por el temporal en el interior de un coche, no quedar en él y refugiarse en cualquier lugar próximo de mayor seguridad; y, por último, no acercarse a las playas, muelles ni otros puntos de la costa.

En cuanto a las actividades laborales, se recomienda la suspensión de los trabajos sobre cubiertas y la retirada de cualquiera material o herramienta que pueda caer de ellas; suspender los trabajos sobre andamios; asegurar andamios, grúas, vallados, carteles y otros elementos fijos o móviles que puedan quedar afectados por el temporal.