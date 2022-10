El presidente de la Xunta y el alcalde de Ferrol califican de “cordial” su encuentro de trabajo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), han calificado ambos como de “cordial” el encuentro que ambos han mantenido en la mañana de este viernes, 28 de octubre, en el edificio administrativo de la Xunta en esta ciudad, siendo esta la última de las entrevistas que el máximo responsable del Ejecutivo gallego ha mantenido en las últimas semanas con los alcaldes de seis de las siete grandes ciudades de Galicia, tras negarse el mandatario vigués, Abel Caballero, a protagonizar un encuentro de este tipo.

Tras finalizar el encuentro, que se ha prolongado durante dos horas, en el que también ha estado presente la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, ambos han destacado los avances alcanzados en algunos asuntos.

Así, Rueda han reseñado la iniciativa para que la Xunta sufrague en cuatro años hasta un 70% del coste para realizar el saneamiento en las parroquias de la zona rural de este municipio, correspondiendo el 30% al Ayuntamiento, “reservando 1,8 millones en 2023 para la obra que nos indiquen”, con el objetivo de iniciar estos trabajos “de inmediato”.

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y POLICÍA

Otro de los acuerdos alcanzados es que la Xunta sufragará una tercera parte en la reparación de instalaciones deportivas, “en donde el Ayuntamiento propondrá un plan general y uno vez conocido, aportaremos esa parte”, ha detallado Rueda.

El regidor de Ferrol también ha solicitado una unidad de la Policía Autonómica en esta ciudad, por ser la única de Galicia que no cuenta con la misma, y Rueda ha trasladado que “actualmente estamos con unas vacantes de un 25% y esto depende del Ministerio del Interior, algo que llevamos reclamando para llegar a los 500 efectivos, pues lo estudiaremos en conversaciones con los mandos”.

El encuentro se ha desarrollado en la sede de la Delegación en Ferrol de la Xunta - FOTO: Xunta

En el ámbito judicial, el alcalde de Ferrol ha planteado la realización en el futuro de un nuevo edificio, en terrenos del antiguo cuartel Sánchez Aguilera, destacando Rueda que en este encuentro “hemos quedado en ir viendo la posibilidad de cesión de parcelas o aprovechamiento de edificios ya existentes, pero esto es algo que no es a corto plazo, pero si se puede tener estudiado de cara al futuro”.

SUELO INDUSTRIAL

En cuanto al suelo industrial, Ferrol no dispone a día de hoy ni un metro cuadrado para ofrecer a empresas para su asentamiento, en donde Rueda ha planteado “desarrollar la zona de Leixa, pero el alcalde me ha trasladado apostar por la plataforma de Mandía, algo que estamos abierto a estudiar, ya que lo que queremos es que haya suelo industrial en Ferrol”, trasladando el regidor la creación de un clúster de Defensa, teniendo en cuenta las empresas que sobre este ámbito hay en la zona a lo que Rueda ha destacado que “me parece una buena idea y para que esto salga adelante depende de las propias empresas, ya que las administraciones podemos apoyar, pero la voluntad tiene que partir de los empresarios”, además de apoyar desde la Xunta “la formación tan para los trabajadores del sector naval, en donde tenemos que apostar mucho por la FP Dual”, además de por el Campus Industrial.

El presidente de la Xunta ha abordado también la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad y ha estimado que “estamos trabajando bien y estamos volcados en intentar aportar la parte que nos corresponde”.

FERROCARRIL

En cuanto al transporte por ferrocarril con la ciudad de A Coruña ambos han detallado que no son actualmente admisibles los tiempos de viaje entre ambas localidades y que “tenemos que hacer fuerza en esto, gobierne quien gobierne, porque esto no es admisible”, ha detallado Rueda, además de realizar “una estación intermodal, pero esto tiene que venir de la mano de unas conexiones ferroviarias, no las que hay ahora, de nada vale hacer una estación muy moderna, para un tren muy antiguo”.

Tras finalizar la reunión ambos mandatarios han comparecido en rueda de prensa - FOTO: Xunta

El presidente de la Xunta ha asegurado que con respecto al transporte público por carretera “somos conscientes de las quejas y tras septiembre estas se han incrementado, sobre todo por el aumento de usuarios, pero estamos en la obligación de hacer un esfuerzo para solucionarlo”.

IBI

Otros asuntos tratados fueron la construcción de la futura residencia de mayores por parte de la Fundación Amancio Ortega en este municipio, además de reclamar rueda una parcela para “poder hacer un nuevo centro de salud polivalente, en San Xoán, y a ver si es posible”.

Por último, Rueda ha recordado que se la ha pedido al Ayuntamiento la exención de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) tras la reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), “pedimos siempre esta colaboración y compensación”, pero el alcalde ha detallado que en el caso de Ferrol es muy complicado “porque el 20% del terreno de este municipio está en manos del Ministerio de Defensa y está exento de sufragar este impuesto por ser instalaciones dedicadas a la defensa nacional, por lo que esta petición es muy difícil de cumplir”, ha detallado.