El presidente de TSXG estima que los únicos problemas de la justicia en Ferrol son "las infraestructuras"

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, ha asegurado que “los principales problemas de la justicia en Ferrol son por las infraestructuras, con la situación del archivo y las obras necesarias para subsanar el incidente del otro día”, en alusión a la jornada del pasado jueves, 16 de enero, cuando fue necesario evacuar el edificio debido a que entraba agua de lluvia, desde un lucernario, debido a su mal estado, y que esta se coló en varias dependencias, lo que motivo que la decana de los jueces decretara dicha medida.

Dichas manifestaciones las ha realizado Gómez y Díaz-Castroverde en el mediodía de este martes, día 21, en la propia sede judicial ferrolana, a donde se ha desplazado para mantener un encuentro con los jueces para conocer sus demandas e inquietudes.

El nuevo presidente del TSXG ha traslado que “la situación de los juzgados de Ferrol, como tal actividad judicial, está normalizada y no presenta problemas característicos”.

SEDE DE LA AUDIENCIA

A preguntas de los medios de comunicación, sobre la demanda ya “histórica” de contar con una sala de la Audiencia Provincial de A Coruña en Ferrol, José María Gómez y Díaz-Castroverde ha trasladado que “si que es cierto que es una demanda histórica, pero que en este momento no forma parte de las previsiones del Tribunal”, ha refrendado, al mismo tiempo que ha manifestado que “quiero pensar que el incidente del otro día --sobre la entrada de lluvia en el edificio-- es una consecuencia del temporal que afectó a toda Galicia, en donde hubo incidentes en muchas otras ciudades, no en el entorno judicial, pero si en empresas y viviendas de particulares, y por ello pienso que esto fue algo puntual, a mi lo que me consta es que la Xunta está en la solución y no tengo datos en estos momentos que me hagan pensar lo contrario”.

COMUNICACIÓN

En este encuentro con los jueces el presidente del TSXG les ha comunicado “nuestras política de transparencia, de dar a conocer las resoluciones que sean de interés, además del cuidado de los jóvenes, a través de nuestro programa 'Educar en justicia', que consiste en dar a conocer la actividad de los jueces a la gente más joven, como una manera de que se acerquen a la justicia y el derecho, para que puedan conocer la actividad que realizamos”.

Por último, también ha abordado con los jueces de Ferrol “nuestras propuestas en el proceso de transformación digital, una cuestión importante, en la que también está implicada la Xunta, a través de la Amtega, y en la que yo tengo mucho interés en que durante este mandato pueda desarrollarse y culminar todo este proceso”, ha aseverado.