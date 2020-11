Premiado un artículo sobre robótica colaborativa del grupo Ciencia y Técnica Cibernética del Campus de Ferrol

La XXI edición de la International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning (IDEAL 2020) que tuvo lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre en Guimarães (Portugal) premió el artículo de investigación “ Detecting Performance Anomalies in the Multi- Component Software Collaborative Robot” del grupo Ciencia y Técnica Cibernética de la Universidade da Coruña en la categoría “ Best Application Paper on Machine Learning”.

Héctor Quintián, Esteban Jove y José Luis Calvo Rolle, integrantes del grupo de investigación Ciencia y Técnica Cibernética de la Universidade da Coruña, firman un trabajo en el que también colaboraron Nuño Basurto, Carlos Calambre y Álvaro Herrero, miembros del grupo de Inteligencia Computacional Aplicada de la Universidad de Burgos, y Emilio Corchado, del grupo de investigación en Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa de la Universidad de Salamanca.

Tal y como explican los propios autores, en el campo de la robótica colaborativa, la detección de anomalías juega un papel crucial para asegurar el correcto desempeño de los distintos actuadores. En esta línea, los investigadores proponen un sistema que permite detectar el mal funcionamiento de un robot echando mano de sus componentes. Este sistema, implementado a partir del uso de técnicas de inteligencia artificial, obtuvo ya grandes resultados a la hora de identificar situaciones anómalas tal y como destacan los propios investigadores a lo largo del artículo.